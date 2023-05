Entrerriana fue parte del equipo de producción de la serie sobre Fito Páez

La entrerriana Magdalena Peralta, directora de arte, trabajó en diseño de producción en la reconocida serie biográfica musical argentina original de Netflix "El amor después del amor", que cuenta los inicios de la carrera, los problemas y el estrellato del cantautor argentino Fito Páez, uno de los máximos exponentes del rock.



Peralta dialogó con Elonce y expresó: “No nos esperábamos el éxito tan grande que está teniendo la serie, pero sabíamos que teníamos algo muy grande en las manos. No solamente por la historia de Fito, sino por lo que conlleva el mini mundo donde aparece Charli, Fabiana Cantilo y demás”.



Peralta, quien se encargó del diseño de producción de la serie, explicó que su llegada al proyecto fue gracias a una colega: “Era un proyecto muy grande que era imposible que una sola persona sola lo pudiera hacer y me invitó a que me sumara”.



“Soy directora de arte que es el diseño de producción, todo lo que es estético como la escenografía, de eso me encargo yo. Cuando comenzamos a rodar, dormíamos muy poco porque todo el rodaje se realizaba de noche y estuvimos un año trabajando en el proyecto”, detalló.



En relación a la pregunta de cómo lograron ambientar la casa de Fito, Peralta manifestó que “teníamos línea directa con Fito, él nos mandó una descripción muy detallada de la casa y en base a eso estuvimos trabajando con el equipo”.



“Fito es una persona muy melancólica que siempre va hacia el pasado y hacia su vida en Rosario, entonces fue el set donde más tiempo estuvimos filmando y después fue una constante de no estar más de cuatros días en un lugar”, indicó.



Respecto al éxito que está teniendo la serie, Magdale dijo: “Me cuesta caer, paso un tiempo prudencial para ver liberarme, pero uno de los directores dijo ‘somos parte del Rock Nacional’ y eso me tocó”.



Por último, la directora de arte destacó su origen entrerriano: “Yo soy de Villaguay, pero hace muchos años vivo en Buenos Aires, estudié Comunicación Social en Paraná y de ahí me mudé a Buenos Aires”.