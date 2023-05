El legado deportivo que forjó Mario Azaad en la comunidad de Cerrito

La historia se cuenta a través de sus protagonistas y las grandes hazañas, en la voz de sus hacedores. Mario Azaad es uno de los hombres ligados al deporte en su localidad, en Cerrito, no solo por haber dirigido al equipo de Unión Agrarios Cerrito cuando consagró Campeón Provincial del Torneo del Interior de la temporada ‘88-’89, sino también por su vinculación a los proyectos deportivos en esa localidad de Paraná Campaña.“Es una vida plagada de cosas lindas, desde lo personal y afectivo; y en lo deportivo, hay años que son positivos y otros no tanto, pero en definitiva cuando uno mira hacia atrás y ve el recorrido, evalúa distintas cosas”, valoró ay se mostró “ampliamente satisfecho” por su trayectoria, la que fue rescatada por el micro“Es una distinción que me digan que soy un protagonista del pueblo nuestro porque las cosas en el deporte y en cualquier actividad se hacen por iniciativa personal pero también tiene muchísimo que ver el acompañamiento permanente de mucha gente que hace que esto crezca y eso es lo bueno de una sociedad chica en la que todos nos conocemos y nos ayudamos a que esto sea positivo”, evaluó Azaad.Al rememorar la consagración de Unión Agrarios Cerrito, Azaad expuso: “La historia se escribe y se nutre con la participación de mucha gente, como lo jugadores, que son los actores principales de un equipo de fútbol, también tiene que ver lo institucional en el acompañamiento dirigencial y en uno está el equipo de trabajo que se forma para lograr el éxito”.“La comisión directiva del club tomó el desafío, se mejoraron las instalaciones, se acondicionó todo en tiempo récord y en eso tuvo mucho que el aporte de quienes ayudaron y se comprometieron para que esto fuera así”, repasó al dar cuenta de esa parte de la historia de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.Y Azaad es el padre del referente que tiene el beach volley en la provincia: “Julián se ha sacrificado mucho en lo personal y lo profesional para que le fuera bien, y también tuvo mucho que ver el acompañamiento y el apoyo de mucha gente”, ponderó en relación a la figura de su hijo.