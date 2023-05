Aparecieron nuevos socavones en la zona de muelles de la costa de Rosario

Foto 1/3 Hilera de socavones en los muelles de la costa central Foto 2/3 Hilera de socavones en los muelles de la costa central Foto 3/3 Hilera de socavones en los muelles de la costa central

Una vez más los muelles rosarinos dan muestras de su deterioro. En este caso, en el sector del paseo ribereño que se extiende entre los parques España y a la Bandera, lindero a los galpones del municipio, aparecieron al menos siete socavones en el empedrado y el suelo a pocos metros del río, que si bien fueron identificados y señalizados, representan un alerta a tener en cuenta. Desde la Dirección de Defensa Civil afirman que "no existe riesgo alguno de colapso de la estructura" y que estos hundimientos obedecen a "un mix entre las oscilaciones en la altura del Paraná y la bajante histórica que impactan en la barranca". En los últimos dos años ya se relevaron más de una decena en toda la zona. Obras Públicas montará un operativo a partir de este martes con máquinas retroexcavadoras para reparar las grietas y rellenar los pozos.



En las últimas semanas el clima mostró sus consecuencias en la vida cotidiana rosarina. Caída de árboles, desprendimientos de materiales que volaron por las fuertes ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, fuertes precipitaciones en poco tiempo. Y ahora se reiteran los socavones en la zona de la costa central.



El titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, aplacó los ánimos. "Los señalizamos y están dentro del recorrido que hacemos habitualmente en la zona de la costa. En las verificaciones lo dejamos asentado y después Obras Públicas los va rellenando. Son hundimientos que se generan en la zona de muelles y que son independientes a la estructura. No hay riesgo. Son pilotes de hormigón. No existe riesgo de derrumbe. El tema es que después de alguna lluvia o de algún movimiento brusco en la altura del Paraná, se generan oscilaciones y por ende este tipo de hundimientos que vamos verificando y se van cubriendo", detalló.



Así, explicó que el río baja o cambia en sus alturas, el agua deja de presionar o hace más presión sobre los pilotes, y por ello aparecen nuevas grietas.



El funcionario insistió en que la estructura de los muelles donde está afirmado el paseo presenta columnas de hormigón y es independiente de los socavones. "Es algo distinto al sector del parque España que se derrumbó, que era de madera y antiguo", aseguró.



El Concejo se hizo eco de esta situación en varias oportunidades. Al respecto, la integrante de la comisión de Obras Públicas, la justicialista Fernanda Gigliani, recordó que "el único" relevamiento de toda la costa se realizó durante la gestión como intendente de Héctor Cavallero.



"No me contestaron el pedido de informes del año pasado. Lo único que se hizo fue en la gestión de Cavallero, con un relevamiento integral y ahí se decía todas la obras que tenían que hacerse. Tiempo después presentamos otro pedido de informes con las fotos de los socavones, uno muy cercano al galpón 11 del parque a la Bandera", indicó Gigliani.



"En el Concejo hubo solicitudes para la contratación directa, con estudios técnicos para determinados sectores de la costa. Pero no contestaron el informe de Cavallero que fue el único en relación al estado de conservación de los muelles. En ese relevamiento integral, en su momento la Secretaría de Obras Públicas individualizó los pilotes, uno por uno y planteó qué obra había que hacer en cada uno de los segmentos. La duda ahora gira en torno a que si se hubiese hecho caso a eso quizás no hubiese pasado el derrumbe que se produjo cuando Miguel Lisfchitz fue intendente, y hasta se habría evitado un juicio por daños en el que tuvo que intervenir el municipio. Ocurrió una bajante histórica, pero también se exhibe la falta de mantenimiento que el Estado dejó de hacer en la costa", dijo Gigliani.



Racconto

El 23 de julio del 2021 se desplomaron casi 20 metros de barranca del parque España; en marzo del año pasado se produjeron grandes socavones cerca de la Estación Fluvial, y hace un año se hundió parte del puerto, que tiene el 40 por ciento de la costa inactiva por la falta de mantenimiento de los muelles.



Los concejales en su momento pidieron informes sobre las condiciones de los muelles y las tareas que deberían realizarse. En concreto: frente al Galpón 17 y otros tres más en el parque Nacional a la Bandera. Luego se agregó otro sector dentro de Terminal Puerto Rosario, que se ubica entre las avenidas Pellegrini y 27 de Febrero.



También cabe recordar que en el último Encuentro de Colectividades, un sector de la fiesta quedó vedado al público por los socavones. El escenario estuvo colocado de cara al río. Los stands se distribuyeron en una zona por afuera de un vallado que se colocó en un ancho de 16 metros desde la barranca, donde no se pudo acceder por cuestiones de seguridad.



Producto de la bajante del río, aparecieron nuevamente en enero de 2023 más socavones en la costa central y sumaron 10 en los últimos dos años.



Además, de las recorridas que realizan las cuadrillas de Defensa Civil se detectan nuevos a través de la denuncia de vecinos al número municipal 103.



Ahora, estos nuevos socavones serán sometidos al mismo procedimiento que los anteriores. Una retroexcavadora deberá abrir mayor superficie de lo que está socavado y cubrirlo con materiales de distinto grosor de acuerdo al nivel de hundimiento. Luego se termina con tierra de las mismas características del parque, para que vuelva a crecer el césped nuevamente arriba. (La Capital)