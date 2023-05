Doña Carolina cumplió 100 años y recibió distinción: "Estoy feliz y con salud"

Ángela Carolina Alem cumplió 100 años. Con una sonrisa y emoción, recibió el ramo de flores y la plaqueta de salutación por parte del municipio de Aldea Brasilera.En diálogo con el programa, de, contó que “estoy bien de salud. Vivo sola todavía en mi casita. Tengo una nieta que viene todas las mañanas a ver su abuelita”.“Tuve cuatro hijos, tres acá y el otro está en Mar del Plata. Yo nací en Alvear, fui a la escuelita de ahí. Pero como mi esposo era policía lo trasladaron acá. Hace 55 años que vivo en la aldea”, manifestó.Recordó que “antes no teníamos cocina a gas, todo era a leña, teníamos el fogón. No había luz eléctrica, usábamos querosén. Ahora tenemos todo gracias a Dios. Mi entretenimiento es tejer, pasar el tiempo”.Remarcó que “en el barrio todos los vecinos son muy buenos, cualquier cosita tengo mis vecinos”.Dijo que “Aldea Brasilera es muy linda, estoy acostumbrada. Ya con mi edad no salgo. Si hay una fiesta igual me gusta ir, así sea a mirar. Estoy feliz con los años que Dios me dio y mi salud”.“Durante la pandemia, en vez de llamarla yo a ella, ella me llamaba para ver si andaba todo bien en la aldea. Siempre fue curiosa”, contó el presidente municipal, Hugo Ramírez.