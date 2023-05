El Pulga Rodríguez sigue internado: “Tenemos que controlarlo minuto a minuto”

Jorge Valdecantos, el director del hospital Padilla, donde se encuentra internado en terapia intensiva Luis Miguel “Pulga” Rodríguez tras volcar con su camioneta en Tucumán dijo que tienen que “controlar” el estado de salud del futbolista “minuto a minuto”.“Llegó al hospital en ambulancia, consciente. Tenía traumatismo de cráneo y cara. Hicimos estudios y determinamos que tenía una pequeña lesión en el cráneo y aire entre los dos pulmones y eso nos preocupó”, contó en La Central Deportiva, de Cadena 3 Santa Fe.Así, Valdecantos continuó: “Se encuentra en terapia intensiva, consciente y con tendencia al sueño. Clínicamente está bien y hay que esperar. Está en observación. Tenemos que controlarlo minuto a minuto. Las próximas 24 horas son clave para su evolución”.El director del centro médico aclaró que por ahora no decidieron operar a Rodríguez, aunque aclaró que a futuro “las lesiones en la cara van a requerir alguna cirugía para arreglar”.“En este caso, la ruptura del pulmón, si es que hubo, no produjo un colapso. Sólo infiltró al sector medio del tórax, entre ambos pulmones. Hay que descartar otras patologías producto del traumatismo. Si la lesión es pequeña, se va a cerrar sola”, explicó en una entrevista con TN.El Pulga Rodríguez volcó con su camioneta en Tucumán después de que ganara el sábado con Central Córdoba por 2 a 0 a Instituto por la Liga Profesional, en un encuentro en que fue suplente y no sumó minutos.“El Club Atlético Central Córdoba informa que Luis Miguel Rodríguez, jugador del plantel profesional, sufrió un accidente en la vecina provincia de Tucumán, en la intersección de las rutas 157 y 308 en la localidad de Lamadrid”, comunicó Centra Córdoba sobre lo que le ocurrió al delantero de 38 años.Y completó: “El Pulga fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismos y TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano). Parte de la dirigencia ferroviaria se encuentra ya para seguir de cerca la evolución”. Fuente: (NA)