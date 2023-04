De Sauce Luna a dar dos veces la vuelta al mundo: la historia de un ex marino

La imagen de Maradona en el mundo

Muy pocas personas tienen la posibilidad de darse el privilegio de embarcar en la Fragata Libertad, la emblemática embarcación que año tras año realiza viajes a alrededor del mundo. En la ciudad de Sauce de Luna, una localidad con 5.800 habitantes según datos de las autoridades locales, Néstor Benítez tuvo la posibilidad de viajar hacia ese destino cultural lleno de experiencias. Y lo hizo por duplicado.El ex marino entrerriano comenzó su travesía cuando apenas tenía 17 años, relató en el programa “La Brújula de viajes”, que se transmite por: “Tenía 17 años. Varios chicos entraban. En esa época iban a la escuela de mecánica. Veía que volvían y se me dio por rendir y entré a la escuela.”.Una de las situaciones más increíbles que le tocó vivir fue cuando visitó el continente africano: “”.“Estuve en Roma y a mí me sorprendió mucho la arquitectura. Me gusta la parte de la construcción. Te preguntas cómo lo hicieron. Pasabas la mano sobre esa columna y era de mármol”, acotó.“Lo llamativo que cuando fuimos a París es que nosotros viajamos con un buzo táctico. Había llevado un cuchillo porque ellos tienen en la Fragata para portar armas. No sé qué pasó porque nos detienen, nos palpan y le encuentran este cuchillo. Pero después en cinco minutos aclararon la situación: ‘No, está bien. Ustedes son Argentina. Él puede portar arma’”.En la Costa Azul siempre los integrantes de la Fragata Libertad disponían de una comida y de un partido de fútbol. “No quería ir porque prefería ir a conocer o ir a jugar al fútbol, pero llegamos ahí y había una Ferrari que se levantaba las puertas para arriba. Yo en Sauce de Luna que había carros en esa época”. Además, agregó que en esa ocasión le dieron de comer sushi, pero se quedó con ganas de asado y se tuvieron que “volver con hambre”. En Canadá vivió en una situación similar donde “había cubiertos de un lado, cubiertos del otro lado. Nos dieron de comer sopa con manzana rallada”.. La impuntualidad es una falta de respeto. No lo tolero”. Además, se quedó con Roma como su lugar preferido: “Entramos al Vaticano también, eso es lo que más me sorprendió”.