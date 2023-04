Fiesta del Surubí en Goya: Parte de una barranca se desmoronó sobre tres lanchas

Video: Accidente en la Fiesta del Surubí: cayó parte de una barranca sobre tres lanchas

Cayó una barranca en la Fiesta del Surubí, que se realiza este fin de semana en Goya Corrientes, y se accidentaron tres lanchas. Las imágenes se difundieron luego del inicio del concurso."Cayó una barranca y por un segundo no fue una tragedia", confirmó uno de los concursantes que presenció el hecho.Según mencionaron, fue en la zona de Lavalle. "Cayó primero la barranca, quedó atrapado un chico. Lo terminan de sacar al chico y se viene parte de la barranca sobre otra lancha más", destacó."Por un minuto no fue una tragedia", cerró.Las lanchas "quedaron destruidas", confirmaron. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.Los organizadores anunciaron que se inscribieron 1.157 equipos a la competencia, un nuevo récord histórico para Goya, que ahora define a su fiesta como "el mundial de la pesca".En Goya se determina por sorteo la zona de pesca que le corresponde a cada equipo. Es el azar quien comienza a definir algunas cosas, ya que el pescador no tiene libertad para elegir dónde buscar el pique, sino en un sector reducido de la cancha de pesca.