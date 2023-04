Un millón de turistas disfrutarán del PreViaje 4 entre mayo y junio

La cuarta edición del programa PreViaje registró a "un millón de turistas" para disfrutar del beneficio con viajes entre mayo y junio lo que, además de generar una inyección de más de 50 mil millones de pesos para las economías regionales, fue descripto por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, como la consolidación de "la política pública más relevante del turismo argentino".



Según un relevamiento del Ministerio de Turismo Salta, Misiones, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba son las provincias que recibirán más viajes gracias al impulso del programa.



En tanto, entre las ciudades más elegidas por los turistas se ubicaron San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Ushuaia, Termas de Río Hondo, Buenos Aires, El Calafate, Mar del Plata y Villa Carlos Paz.



En esta nueva edición, un millón de turistas accedieron a las beneficios del plan que generará una inyección de 51.500 millones de pesos para las economías regionales, de acuerdo a los cálculos de la cartera de Turismo, que indicó que el 20% de viajes corresponde a personas afiliadas de PAMI.



Además, indicó que el 59% de los gastos correspondió a agencias de viajes, el 23% a alojamientos, el 16% a transporte y el 2% restante a otros rubros, mientras que más de 10 mil prestadores turísticos de todo el país participaron de PreViaje 4.



"Con esta nueva edición, consolidamos a PreViaje como la política pública más relevante de la historia del turismo argentino", aseguró el ministro Lammens.



Y, señaló que "en estas cuatro etapas, alcanzamos a siete millones de turistas, generando un impacto económico superior a los 250 mil millones de pesos" por lo cual, insistió con que "el turismo tiene todo para ser uno de los motores del desarrollo de la Argentina y por eso, tenemos la expectativa de establecer a PreViaje como política de Estado",



"En paralelo, logramos objetivos muy ambiciosos: iniciar la reactivación de la actividad en el momento más difícil del turismo, promover la formalización del sector y evitar la temporada baja en los años posteriores", remarcó.



Las autoridades de Turismo nacional y de distintas provincias coincidieron recientemente en señalar que con este programa ya no habrá temporada baja en varios distritos que por el frío del otoño suelen ver mermer sus actividades.



En ese sentido, Lammens había anunciado ayer en una conferencia en la capital salteña que "Salta es el destino más elegido del Previaje 4, para mayo y junio", con lo cual, acotó, "podemos decir que Salta no va a tener temporada baja".



El subsecretario de Promoción Turística, Lisandro Pérez Losinno, también describió a la cuarta edición del PreViaje como "un éxito" y dijo a Télam Radio que que en función de la respuesta de la ciudadanía "nuevamente no vamos a tener temporada baja, que vamos a atacar muy fuertemente el carácter estacional que tiene la actividad de la mano de PreViaje con una fuerte impronta federal".



La tarjeta de PreViaje se podrá utilizar desde la fecha de inicio de la escapada turística de otoño hasta el 31 de octubre de 2023, tanto en servicios del sector (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) como en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros) de todo el país.



Con las compras de servicios realizadas hasta el 25 de abril, los usuarios del plan tendrán la oportunidad de viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio, incluso los fines de semana extralargos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio.



Además, quienes hayan utilizado el PreViaje en ocasiones anteriores podrán reutilizar la tarjeta plástica y los comprobantes podrán ser cargados en el sistema hasta este viernes 28.



Según este programa, se reintegrará el 50% de la compra para volver a utilizar en la cadena turística y, para personas afiliadas de PAMI, la devolución será del 70%, con un tope de devolución de 70.000 pesos.



En sus tres ediciones anteriores, más de 6 millones de turistas accedieron a PreViaje, con un impacto cercano a los 200 mil millones de pesos para las economías regionales, que generó 54 mil nuevos empleos



PreViaje es un programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que devuelve el 50% de los gastos en crédito para usar en toda la cadena turística del país a quienes compraron anticipadamente sus escapadas. Para personas afiliadas de PAMI, la devolución es del 70%.