Encontraron el cuerpo de la mujer que era buscada tras el derrumbe de una casa

El cuerpo de Felicita Cherre Ruiz, la señora de 72 años que se encontraba desaparecida tras el derrumbe de una casa en Floresta, fue encontrado en las primeras horas de la tarde de este viernes por las autoridades que trabajaban en el lugar. La mujer es la tercera víctima fatal en el marco del derrumbe, debido a que también fallecieron una niña de 12 años y un joven de 19, luego identificados como Jefferson Aquino y Gabriela Jamile.



Personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias, los Bomberos y la Policía de la Ciudad había reanudado hoy las tareas de remoción de escombros en el marco de la búsqueda. También habían incorporado una supergrúa de última tecnología para poder dar con la mujer, de quien se desconocía el paradero desde la noche del martes, cuando se derrumbó la estructura de la vivienda en la que recidía en el barrio porteño de Floresta.



“Hasta el momento no tenemos indicios de la presencia de otras personas. Se seguirá trabajando en la tarea de remoción de escombros y con perros”, aseguró Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con los medios de comunicación.



A su vez, las autoridades que trabajaron en el lugar aseguraron: “El peligro de derrumbe continúa, por eso trabaja la grúa en el lugar y se sigue trabajando con la demolición”.



Como consecuencia del riesgo de colapso de la estructura que quedó en pie tras el trágico derrumbe, las autoridades a cargo del operativo implementan una grúa de alta tecnología y un robot de demolición para intentar encontrar a Cherre Ruiz. En ese sentido y tal cual estaba previsto, las tareas de búsqueda se reanudaron hoy a la mañana.



“La grúa va a cargar un robot que va a pesar 1.200 kg aproximadamente, supervisado por nosotros con la intención de encontrar a la persona desaparecida. Tendremos que evaluar situaciones sobre medianeras, y las columnas laterales”, había anunciado ayer por la tarde Walter Gómez Diz, titular de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires.



Según la ficha técnica de la compañía Brokk, el robot modelo Brokk 110 puede desempeñarse cómodamente en espacios reducidos y manejarse fácilmente terrenos en difíciles o escaleras. “Es verdaderamente más fuerte, más inteligente y más resistente” que los modelos antecesores, especifica la compañía que ayudó a encontrar a la mujer de 72 años que era intensamente buscada.



A causa del derrumbe, vale recordar, otras dos personas murieron en el lugar: una niña de 12 años y un joven de 19, luego identificados como Jefferson Aquino y Gabriela Jamile. Ambos fueron las primeras víctimas fatales encontradas durante las primeras horas del trabajo realizado por las autoridades en el lugar.



Además, alrededor de 25 personas recibieron atención inmediata del SAME, de las cuales 15 fueron trasladadas a los hospitales Álvarez, Piñero, Santojanni y Vélez Sársfield. En el operativo también intervino personal de Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad.



A través del Programa Buenos Aires Presente (BAP), en tanto, fueron asistidos 54 damnificados, de los cuales 27 fueron trasladados a un Centro de Inclusión Social ubicado en Uspallata 831, en el barrio porteño de Barracas. Ayer por la mañana, en tanto, varios de ellos rechazaron el subsidio que les ofreció el Gobierno porteño y pidieron una solución habitacional a largo plazo.



“Nos ofrecieron un subsidio de 22 mil pesos por tres meses, hay personas que han perdido todo: ¿Qué vamos a alquilar con eso? No alcanza ni para comprar la ropa que está adentro y no lo aceptamos porque estamos decidiendo qué hacer. Hay 30 chicos que se quedaron sin hogar”, dijo a la agencia de noticias Télam Elio, el tío de la niña de 12 años fallecida.



En la investigación interviene la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 25, que dispuso que se labre un acta por el articulo número 189 (Derrumbes y otros estragos). (Infobae)