En Entre Ríos la gran mayoría de los casos de dengue “son cuadros leves”

Sociedad Se confirmó el primer caso de dengue autóctono en Victoria

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, hizo referencia a la situación sanitaria por el dengue y sobre las expectativas en torno a la vacuna contra esta enfermedad, que fue autorizada por la ANMAT.“En Entre Ríos el clima es clave en la transmisión del dengue porque es una enfermedad que se transmite únicamente a través del mosquito y cuando viene la temporada de frío, el mosquito desaparece y se corta la transmisión. En las provincias del norte, el clima hace que el mosquito esté presente todo el año y es una enfermedad endémica, acá es más epidémica, los brotes se dan cada tres o cinco años”, explicó el funcionario en diálogo conEn este sentido, dio cuenta que en la provincia “la gran mayoría de los casos son leves o moderados y no requieren internación, si bien tuvimos un caso fatal. Ahora estamos evaluando un caso sospechoso grave en una institución privada, pero el paciente está evolucionando bien”.En relación a la vacuna de un laboratorio japonés, que fue aprobada esta semana para su uso en Argentina, Garcilazo mencionó que hay una expectativa “muy grande, pero hay que ver muchos aspectos, entre ellos la duración de la inmunidad”.“La vacuna previene, en su mayoría, los casos graves y habrá que ver si se justifica en todas las personas. Eso será materia de evaluación de los comité de inmunizaciones”, opinó y agregó que “no va a resolver el tema de los cuadros epidémicos, no va a ser una solución a corto plazo, por eso seguirá siendo importantísimo todo lo que tiene que ver con la prevención, la eliminación de los criaderos de mosquitos dentro de los domicilios, y las acciones de los municipios en relación a los bloqueos y fumigaciones”.Al recordar los síntomas que produce el dengue, mencionó que “el cuadro más importante es la fiebre alta (más de 38º) que no está acompañada de un cuadro respiratorio, sino que produce dolor de cabeza, malestar general y dolor articular. En algunas situaciones pueden aparecer manchas en la piel y gastroenteritis”.Finalmente, el director de Epidemiología expresó que en las últimas semanas se han detectado nuevos focos de circulación de la enfermedad en la provincia. De acuerdo al monitor de casos, son 409 los casos confirmados . Si bien Paraná registra la mayor cantidad de casos, están habiendo casos autóctonos en Gualeguaychú, Nogoyá, Federación y Concordia. Además este viernes se confirmó el primer caso autóctono en Victoria.