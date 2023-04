Colectivos: sin acuerdo con UTA y Nación, los empresarios amenazan con parar

El reclamo de FATAP

Amenaza de paro

Sin respuesta

Sustentar el servicio

Las negociaciones entre la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (FATAP) y el Ministerio de Transporte de la Nación ingresaron a un nuevo cuarto intermedio tras no arribar a un entendimiento en una reunión realizada este jueves.El cónclave por el desembolso de las partidas de marzo y abril correspondientes al Fondo Compensador al Transporte Automotor de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del país tendrá lugar el próximo jueves, jornada en la que vencerá el plazo para acreditar los sueldos con aumento acordados en febrero con la Unión Tranviarios Automotor (UTA)."Se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves que viene. Si bien se suspenden las interrupciones de servicios que se habían anticipado en horario nocturno, desde la FATAP insistimos con la imposibilidad de acreditar los sueldos el cuarto día hábil de mayo", subrayaron a El Cronista.Desde el gremio conducido por Roberto Fernández insistieron en que el conflicto "involucra a las compañías y al Ministerio de Transporte". Sin embargo, reiteraron que "si al cuarto día hábil del mes no están depositados los salarios, vamos al paro inmediato".El llamado de advertencia se configura dentro de las negociaciones que mantienen las firmas englobadas en la FATAP con la cartera conducida por Diego Giuliano por el desembolso de fondos en carácter de subsidios.La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) ratificó el pedido de dar marcha atrás con el acuerdo paritario con UTA de no llegar los fondos necesarios para el pago del segundo aumento salarial, acordado en febrero.Según Roberto Albisu, tesorero de FATAP, el aumento del dólar complica aún más la situación, ya que afecta el costo de los repuestos para las unidades. "Si tomamos las obligaciones que nos corresponden, si en un punto nos pusimos de acuerdo, nos tenemos que mantener. Si ese acuerdo hoy no tiene la asistencia que corresponde, habrá paro", dijo aAlbisu también señaló que los precios no se mantienen en el tiempo y que el transporte vive de la recaudación, por lo que los subsidios son necesarios para no subir las tarifas y soportar las variaciones tanto de salario como de precio.En caso de que no aparezcan soluciones antes del 5 de mayo, habrá paro, afirmó Albisu, quien denunció que la ministra de Trabajo y el de Transporte "no les dan respuesta"."Cada uno manifiesta cómo puede seguir adelante hasta el 5 de mayo, si hasta esa fecha no aparecieron los fondos, habrá paro. Hay un punto de encuentro y de parte de la UTA no están dispuestos a ceder en una paritaria", concluyó.La FATAP insiste en que el escenario "obliga a las compañías a adecuar su prestación", tanto por los ingresos "no actualizados" que perciben hoy desde el Fondo Compensador, como la condición de un "Estado diligente para cobrar y moroso para cumplir con sus compromisos"."Dado que aquel incumplimiento persiste, generando la insuficiencia de los ingresos del sector para afrontar los incrementos salariales y sus correspondientes obligaciones previsionales, FATAP ratifica la imposibilidad material de abonar los salarios según las pautas convenidas en febrero del corriente año, la que persistirá hasta que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades y generan las condiciones para dotar al sistema de sustentabilidad económico financiera hoy inexistente", amplió en un comunicado.