Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en nueve provincias

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta naranja afecta a localidades del oeste de Chubut, Río Negro , Neuquén y Mendoza, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.Para las zonas afectadas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.Además, el área será afectada por viento Zonda con intensidades entre 55 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa.En tanto, rige alerta amarilla por vientos para parte de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, La Rioja y CórdobaEl área será afectada por vientos del sector sur, mientras que el resto del área será afectada por vientos del sector oeste. Las velocidades serán entre 50 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.Para la población de estas zonas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.Asimismo, para las localidades bajo alerta naranja, el SMN indicó a la población permanecer en construcciones cerradas; mantenerse alejado de artefactos eléctricos; evitar circular por calles inundadas o afectadas y, en caso de riesgo de ingreso de agua al hogar, recomendó cortar el suministro eléctrico.