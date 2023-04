La avicultura, un pilar en Crespo: el productor que pasó a criar 100.000 pollos

Sociedad Cervecería Der Zug y el desafío de vincularse con la historia de Crespo

“La actividad avícola es pilar en Crespo”. Así lo aseguró ael productor Ricardo Unrein cuya granja está ubicada sobre Camino del Medio, a seis kilómetros de la planta urbana de esa localidad del departamento Paraná.visitó la granja avícola de Ricardo Unrein en el marco del ciclo “Espejo de mi tierra” y rescató la experiencia del productor que se mantiene a la espera de la reapertura de las exportaciones tras los casos de gripe aviar detectados en el país.“En el ´93 compré el predio con una capacidad para cinco mil aves y a través de créditos y mucho esfuerzo y sacrificio, llegué hoy a la granja que estoy explotando con 100 mil pollos en crianza”, repasó el productor dedicado a la crianza de pollos parrilleros.Consultado a Unrein sobre los motivos por los que decidió dedicarse a la avicultura, éste mencionó “el contagio de ver que la actividad va hacia adelante”. “Tenemos la suerte de tener tres frigoríficos en la zona y eso es lo que da un aliciente para emprender en este rubro porque los frigoríficos constantemente se están ampliando y, por lo tanto, están ávidos de galpones para la crianza de pollos”, fundamentó.“No es fácil porque hay que dedicarse mucho, ir a paso firme y no hacer locuras. Si bien, en este momento, los créditos son inviables, sí ha habido créditos para la avicultura, pero también hay que ser muy cautos al momento de gestionarlos, porque hay que hacer bien los números para determinar si la rentabilidad da para pagarlos y no quedar en el problema de perder la inversión”, explicó al reafirmar que volvería a elegir la actividad para desempeñarse. “Es un rubro noble donde uno se puede expresar y el esfuerzo se ve volcado en la rentabilidad que se tiene”, destacó.“La comercialización de todo el pollo ayuda a que la carne tenga un costo más bajo porque se logró industrializar hasta las plumas, las vísceras, la sangre y las garras que van a exportación con un muy buen valor agregado”, valoró Unrein. En ese sentido, refirió que “las exportaciones están cerradas totalmente por los brotes de gripe aviar”, pero el productor se mostró esperanzado y mencionó que “están buscando soluciones y prontamente en Entre Ríos, como no ha tenido casos, nos darán el visto bueno para volver a exportar”.