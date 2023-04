Cómo comprar la Tarjeta SUBE de forma online y recibirla en la casa

El costo actual de la tarjeta SUBE es de 490 pesos. Sin embargo, en varios kioscos de la ciudad de Paraná no se consigue y en caso de haber stock, se vende a un precio superior al anunciado por el gobierno nacional.Ante esto, se recuerda a los usuarios del transporte público que la SUBE se puede comprar de manera online completando un formulario que les permitirá retirarla gratis en un Centro de Atención SUBE, recibirla en el domicilio, en un punto de retiro inmediato o en una sucursal de correo habilitada.Una vez obtenida la SUBE, se recomienda registrarla para acceder a descuentos por Tarifa Social, en caso de que corresponda, cargar o consultar saldo disponible, entre otras muchas gestiones.Con la tarjeta SUBE no sólo se accede al Sistema Único de Boleto Electrónico por sí mismo, sino que también aquellas personas beneficiarias de la Tarifa Social podrán adherirse para obtener el correspondiente descuento en el boleto.Este beneficio que otorga el Estado Nacional para viajar con 55 por ciento de descuento en el transporte público incluye a: jubilados y pensionados, estudiantes del programa PROGRESAR, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” (las cuales también se incorporan en la totalidad de localidades del sistema SUBE), Pensiones No Contributivas, Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).En Paraná la oficina de la tarjeta SUBE está ubicada en Avenida Almafuerte 233 y el horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 14.