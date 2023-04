Cervecería Der Zug y el desafío de vincularse con la historia de Crespo

El significado de Der Zug

La ciudad de Crespo es una de las ciudades que tiene mayor vínculo con lo que fue la inmigración de la población alemana a Argentina. Una de las referencias más claras es la cerveza, una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el país y especialmente en esa localidad con la fiesta que lleva ese nombre.que se emite en, llegó hasta la, ubicada en calle de las Fresias, donde habló con Damián Dietrich y su particular desafío de crecer personalmente con su empresa y también con la necesidad de traer a colación la historia del surgimiento de Crespo con la famosa cerveza artesanal. “Estamos en la fábrica Der Zug, en la ciudad de Crespo., informó en primera línea.También relató cómo empezó a crecer el consumo de su producto a medida que pasan los meses: “La fiesta de la cerveza acá en Crespo se acostumbraba a tomar mucha cerveza industrial.”.El dueño de la cervecería detalló qué tuvo en cuenta a la hora de llevar adelante su emprendimiento:Desde las birras, hasta las comidas, las hamburguesas, los sanguches, toda la onda y estructura de un bar birrero lo pusimos en el nuestro. Nos agarró la pandemia, nos pegó un cachetazo, nos levantamos y nos hicimos más grandes. Hoy seguimos creciendo con los dos emprendimientos a la par”.Por otro lado, confesó la clave para llegar a varios comercios de la ciudad: “Tengo el ejemplo de un amigo cervecero, que siempre nos dijo ‘háganse fuerte en su zona porque es más fácil tienen todo más cerca para vender’. Nos enfocamos en eso, en hacernos fuerte en nuestra zona. Hoy no solamente tenemos birra en nuestro bar, sino que en los otros bares de Crespo está nuestra cerveza”.Eso llevó a que Der Zug consiga prestigio internacional por parte de turistas que llegaron a la localidad entrerriana: “Hemos tenido halagos de gente que viene de Europa. Por decirte Alemania, prueba nuestra basin y nos dice ‘es la basin que tomo en baviera’. Eso nos enorgullece un montón y nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien.El nombre del micro emprendimiento significa el tren en alemán. En base a la elección, afirmó que fueNos subimos al trencito de la birra y no bajamos más”.