Comienzan a distribuirse $150 millones entre acreedores Waigel: ¿cómo cobrar?

Lareunió una abultada suma de dinero, que comienza a ser distribuida entre los acreedores. Será la oportunidad en la que mayor dinero reciban quienes se vieron afectados por dicha empresa crespense. Al respecto, el síndico Valentín Cerini confirmó aque, este lunes,“Cada vez que ha ingresado dinero al proceso, por las subastas de bienes realizados, esos montos automáticamente se ponían a plazo fijo, para atenuar la desvalorización y a medida que van operando los vencimientos, quedan en la cuenta de la causa, disponibles para ser liberados en la modalidad de pago aprobada", explicó.confirmó el profesional y aclaró: "Los acreedores que ya denunciaron un CBU cuando se hizo la distribución de fondos anterior, no necesitan hacer absolutamente ningún trámite, porque los pagos saldrán directamente a esas cuentas.. Sólo quienes aún nunca hayan suministrado sus datos para cobrar -porque había gente que había perdido el interés o aún no estaba bancarizada-, deberán denunciarlo a:, informando nombre completo y apellido, Cuil o Cuit y un CBU donde sea titular o cotitular de la cuenta bancaria. Será entonces un grupo más reducido el que deba hacer esta gestión, porque quien ya lo denunció no lo tiene que volver a hacer".. "La ley establece en forma ordinaria, un año de plazo; pero dado el volumen de acreedores de esta causa en particular, el Juzgado autorizó en forma excepcional dos años, a partir de la puesta a disposición de los fondos", confirmó Cerini.A modo de recomendación, para que cada acreedor controle el impacto de la acreditación perteneciente a este expediente, el síndico aconsejó que sea "a partir de la segunda semana de mayo". "Antes no se pueden cargar las órdenes de pago, porque es condición que haya dinero disponible en la cuenta del proceso y eso ocurre a medida que van venciendo los plazos fijo. Acorde a ello,, indicó.En la primera distribución se pagó un 6%, después algo más del 15% y en esta oportunidad será el saldo del capital y una parte de los intereses. Sin dudas, que estamos hablando a valores pasados, actualizados a Tasa Activa de Banco Nación una vez y media. Se termina de cancelar el capital admitivo y una parte de los intereses, quedando el resto para distribuciones futuras. Por consiguiente, si bien algunos se habían desmotivado anteriormente, porque el dinero no era mucho, esta vez sí lo será, dependiendo del monto de la acreencia aprobada en cada caso", explicó el contador.Para los, apuntó: "Tiene que haber un Juicio Sucesorio iniciado. Se informa al proceso de Quiebra el número de cuenta bancaria del Juicio Sucesorio y se dispone la transferencia a esa cuenta", afirmó.