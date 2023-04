Reabre hoy la inscripción para acceder a viviendas del Procrear en Paraná

Las viviendas en Paraná

Requisitos

A partir de hoy estarán abiertas las inscripciones para acceder a 662 viviendas en 15 provincias del país, entre las que se encuentra Entre Ríos. A través de los Desarrollos Urbanísticos Procrear II .“¡Se abre la inscripción para más viviendas del Procrear II! Estamos muy felices de anunciar que se suma la modalidad Desarrollos Urbanísticos Destino Joven,”, expresó Maggiotti a través de una publicación en la red social Twitter.En este sentido, el funcionario aclaró que “quienes tengan más de 36 años deberán anotarse en la modalidad Desarrollos Urbanísticos Inscripción General”, y que “en ambos casos, tendrás cumplir con los requisitos y completar el formulario correspondiente”.Para inscribirse clic aquí En este nuevo turno de inscripciones, los predios disponibles serán: Bahía Blanca, Bolívar, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel y San Nicolás, en la Provincia de Buenos Aires.En la Ciudad de Buenos Aires, se dispondrán los predios Estación Buenos Aires y Estación Sáenz; Alejandro Roca, Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison y San Francisco (Córdoba);; San Salvador de Jujuy (Jujuy); Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martiín y San Rafael (Mendoza).en predios completamente equipados por el Estado Nacional, oportunidades de arraigo y seguridad para iniciar un nuevo proyecto de vida, se precisó.Al igual que en el caso de la Inscripción General, estos créditos se otorgan con un plazo de hasta 30 años y se actualizan mediante la Fórmula Casa Propia, que tiene en cuenta la evolución salarial, brindando mayor seguridad a los adjudicatarios y adjudicatarias.Cabe recordar que durante el 2022 se sortearon unas 450 viviendas del total de 600 que tiene el complejo Habitacional. Los departamentos de uno, dos y tres dormitorios están distribuidos en 23 torres; ubicadas en una zona estratégica de la capital entrerriana.Las viviendas son de diversos tamaños y algunas son aptas para personas con discapacidad. Hay monoambientes y departamentos de 1, 2, y 3 dormitorios. Cuentan con living-comedor, cocina integrada, baño y balcón. Además, en el predio esta diagramado una infraestructura de servicios y espacios verdes. entrerriana.El complejo habitacional se encuentra en las calles Pablo Crausaz, Gral Gerónimo Espejo, General Sarobe y Av. Ejército. Elonce conoció uno de los departamentos de tres habitaciones. El mismo cuenta con un amplio y luminoso living-comedor con acceso a un extenso balcón, tiene una cocina equipada, baño y tres dormitorios. Las habitaciones son amplias, todas cuentan con ventanas y una de ellas tiene acceso a un balcón.• No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.• No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.• Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.• Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.• Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.• Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.• Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.• Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.• No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.• Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.• El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.• Todas las notificaciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.