"Mi papá no tuvo una muerte digna", dijo Dalma Maradona sobre el juicio

Dalma Maradona, advirtió que su padre, Diego Armando Maradona, "no tuvo una muerte digna" y aseguró que junto a su hermana concurrirán a las audiencias del juicio por las circunstancias que rodean el deceso."Mi papá no tuvo una muerte digna y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró la hija del Diez en una entrevista por Radio Metro.Y agregó: "Sé que no transé con las personas que estaban involucradas con la muerte de mi papá. Por orden de alguien o por ser unos ineptos no hicieron su trabajo. No puedo nombrar a nadie. Son 8 los que estaban en el juicio, pero son más personas las involucradas"."Ojalá sea un juicio digno. Gianinna y yo vamos a presenciarlo. Queremos estar presentes en las audiencias. Sé que los audios y chats no los va a hacer ir a la cárcel, pero habla de quiénes son", reflexionó, en alusión a los chats que salieron a la luz en los que hablaban sobre Maradona, su entorno y su estado de salud.Por último, Dalma se mostró confiada: "Cada día sin mi papá a mí me duele. Van a ser tres años. La Justicia en Argentina es así. Elijo confiar, nos sentimos muy bien representados por Fernando Burlando así que confiamos en que se va a hacer Justicia".Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, como consecuencia de un edema pulmonar y una falla cardíaca, mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa del barrio privado San Andrés, del partido bonaerense de Tigre.Hace pocos días, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolvió elevar a juicio la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.Hay ocho imputados en esta causa, acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual por el manejo que tuvieron en la "internación domiciliaria" del ex futbolista.Los acusados son: el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (el principal imputado), la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz, la médica Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid (turno mañana y tarde) y Ricardo Omar Almirón (turno noche), su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Fuente: (NA)