Activan colecta solidaria para niña entrerriana que será trasplantada de médula

Milagros Ramírez tiene 12 años y es de Crespo. Desde mediados de 2020 lucha contra una enfermedad crónica, que hoy la posiciona a la espera de un trasplante. Javier, su padre, en un acto de amor ha decidido ser el donante y los estudios clínicos avalan ese gesto solidario.



La compleja intervención se realizará próximamente en el Hospital Garrahan, de Buenos Aires y como es sabido, acompañar y cuidar a la niña implica viajes y gastos que sus padres no pueden afrontar, dado una delicada situación por la que atraviesan.



El padre de "Mili" recordó la dura experiencia que debieron afrontar: "Ella era una nena con una vida normal, concurría a la Escuela Nº 54 'Tomás Guido' de Crespo y tenía una rutina como todas las de su edad. En el 2020 empezó a tener fuertes dolores detrás de las rodillas, y en principio, la pediatra nos decía que era natural y propio del crecimiento. Le prescribió medicación a base de corticoides y así estuvo hasta que entramos en pandemia. Sus dolores se incrementaron, al punto que lloraba por ese motivo y se sumaron malformaciones visibles, por lo que pedimos la derivación al Hospital San Roque de Paraná. En principio quedó internada y por las referencias con las que había ingresado, nos indicaron que debía tratarla una pediatra reumatóloga, especialidad con la que no contaban ahí. Nos fuimos a Santa Fe, volvió a estar internada y la pediatra reumatóloga descartó que su diagnóstico fuese reuma, artritis o artrosis. Le bajaron la dosis de corticoides, volvimos a Crespo, pero como seguía con descompensaciones, volvimos al San Roque de Paraná, donde le tomaron muestras de laboratorio enviadas a Buenos Aires y Rosario. Así en septiembre de 2020 nos confirman que padece Leucemia".



"Hizo las sesiones de quimioterapia y después de un año de tratamiento, arrojó un 0% a la enfermedad", contaron sus papás a FM Estación Plus Crespo.



El 2023 encuentra a la familia con un nuevo desafío: la niña "tiene que someterse a un trasplante de médula ósea y voy a ser el donante", confirmó su papá Javier. Al respecto, indicó que "todavía no tenemos fecha precisa, pero ella ya terminó el tratamiento de recaída y ahora sólo nos falta esperar los prequirúrgicos para el trasplante".



El aspecto económico que rodea a esta circunstancia, no es un detalle menor: "Quedé sin trabajo en ese tiempo que tuve que faltar por sus estudios y el tratamiento. Por esa situación laboral me mudé a Tabossi. Por ahora estoy cobrando el Fondo de Desempleo, que es lo que me permite aún mantener una obra social, pero en julio ya se me terminará el plazo del beneficio nacional". Tu colaboración suma - Cómo ayudar

CBU: 0110835230083500638497 - del Banco Nación Argentina. Titular de la cuenta: Marta Celia Sacca.