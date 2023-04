Los casos de dengue siguen en aumento en Paraná y totalizan 314

Operativos de descacharrización en Paraná



Los síntomas del dengue



Los casos de dengue siguen en aumento a nivel nacional y Entre Ríos no es la excepción.Según el monitor de casos , actualizado este martes 25 por el Ministerio de Salud de la provincia, se registran hasta el momento 382 casos, de los cuales 329 son autóctonos.En lo que respecta a la distribución por departamentos, Paraná es el que concentra la mayor cantidad de casos, con 314 confirmados. De esa cifra, 302 son autóctonos y el resto de los denominados importados.En Concordia hay 11 casos; en Gualeguaychú 10; en Nogoyá 9; en Federación y Diamante 7; en Colón 6; en La Paz 5; Gualeguay 4; Victoria, Uruguay y San Salvador 2 y un caso en Federal.Como siempre se remarca, es importante mantener limpios los patios, evitar la acumulación de agua en recipientes para no dar lugar a la reproducción de los mosquitos. Y también se recomienda el uso de repelente.Este viernes, de 8 a 12 la Municipalidad junto a agentes sanitarios de la provincia harán una limpieza y descacharrización en los barrios Paraná XIV, Güiraldes y Vairetti.Se solicita a cada vecino dejar los elementos (recipientes, viejos electrodomésticos, chatarras, cubiertas, plásticos, entre otros) el jueves a la tarde en la puerta de sus domicilios, ya que el camión de Servicios Públicos pasará a primera hora del viernes a recogerlos.El síntoma más común de esta enfermedad transmitida por mosquito aedes aegypti es la fiebre (mayor o igual a 38 grados), que lo comparte el 92 por cuento de los casos y el 97 por ciento de los cuadros fatales. Ahí casi no se observa variación. Otro síntoma que se repite prácticamente sin cambios, sea el cuadro leve o grave, es el dolor abdominal: ocurre en 3 de cada 10 casos.Luego aparecen los síntomas en los que la brecha se amplía. Ahí, el Boletín Epidemiológico que difunde semanalmente el Gobierno identificó tres que muestran diferencias de ocurrencia relevantes. En dos de esos síntomas la incidencia habitual se reduce a la mitad en los casos fatales. Y en el tercero se achica, pero en menor proporción.Las brechas se dan principalmente con el dolor en las articulaciones y el dolor detrás de los ojos, que bajan prácticamente a la mitad cuando el caso termina en muerte. El primer síntoma, que se registra en el 60 por ciento de la totalidad de los casos, se reduce al 34 por ciento de los casos fatales. El segundo ocurre en el 51 por ciento del total de los casos y el 25 por ciento de los fatales.En tercer lugar, el dolor de cabeza, que acapara al 85 por ciento de los casos, baja al 66 por ciento entre los cuadros letales. Con otro síntoma bastante común, en cambio, se da a la inversa: los vómitos aumentan, del 26 por ciento en el promedio general al 51 por ciento entre los que terminan mal.Luego aparece una serie de síntomas que ya son propios de la enfermedad más grave. Entre los casos que terminaron en muerte, el 26 por ciento manifestó debilidad muscular, el 23 por ciento tuvo respiración acelerada, el 20 por ciento sufrió ahogo, el 20 por ciento sintió somnolencia e irritabilidad, el 14 por ciento registraron una reducción anormal del volumen de orina, y la misma proporción sumó la tos.Cabe aclarar que siempre se trata de estándares y promedios, por lo que luego cada caso puede presentar sus particularidades. El Ministerio de Salud resume los síntomas de dengue cuando existe fiebre acompañada de uno o más de estos síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón; sangrado de nariz y encías.