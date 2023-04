Anticipan el destino que tendrán las prendas secuestradas por fraude millonario

Incautaron mercadería falsificada y de contrabando valuada en 120 millones de pesos tras diez allanamientos realizados la semana pasada en domicilios en la ciudad Chajarí y en la localidad correntina de Paso de los Libres, en el marco de una investigación de Policía Federal bajo las órdenes del Juzgado Federal de Concordia a cargo de la Dra. Analía Ramponi.que el operativo se concretó tras una denuncia radicada en el Juzgado Federal de Concordia, en base a una investigación, y al que también se agregaron dos locales de la ciudad de Paso de los Libres, los que estaban relacionados con los de Chajarí.“Aduana también realizó el secuestro de ropa de contrabando en un valor de casi cuatro millones pesos”, explicó y agregó que “lo restante es por infracción a la Ley de marcas”. Para explicar los montos secuestrados, Juri aseveró “el aforo de la aduana da unos 42 millones de pesos que es el valor de la mercadería sin impuestos”.Consultado al funcionario policial respecto del destino que tendrá la mercadería incautada, éste sostuvo que “las empresas denunciantes no van a recibir la ropa secuestrada, no la van a utilizar”, por lo que las prendas serían destruidas. De igual manera aclaró que, “debido a que debe haber una devolución hacia la sociedad, ya que al no pagar impuestos y es dinero que no ingresa a las arcas del Estado, el espíritu que prima en estos casos es la donación a escuelas u organismos que necesiten esta mercadería, particularmente, que llegue a la gente que tiene inconvenientes para adquirir este tipo de ropa”.En ese sentido, Juri prometió que, “ni bien el Juzgado Federal libere la mercadería, vamos a hacer el pedido concreto para la donación de esa mercadería y de esa manera beneficiar a toda nuestra zona”.“Tenemos pensado donar especialmente para los chicos de algunas escuelas rurales, todavía ahora tenemos un tiempito para ir organizando hacer el pedido, por lo menos es la intención desde la Policía Federal Argentina”, finalizó.