Admiten a un perro como “sujeto de derechos”: había sido brutalmente herido

La jueza de Garantías Nº de 3 de Paraná, María Gabriela Garbarino resolvió admitir la representación legal de Mateo –un perro de raza labrador– para que se investigue la infracción a la Ley Nº 14.346 que establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.La decisión de la magistrada fue tomada a instancias de la presentación efectuada por Fundación “Mi Reino Por Un Caballo”, que litiga para que se determinen las responsabilidades por la agresión y lesiones que sufrió el can. La letrada Juliana Darrigo, valoró que por “primera vez en Paraná se puede querellar por un animal, porque es considerado sujeto de derecho”.La noticia se remonta a principios de febrero de 2023, cuando trascendió que Mateo, un perro labrador, fue brutalmente golpeado con un adoquín y lastimado con restos de una botella de vidrio en calles Echague e Irigoyen de Paraná.Entonces, a través de sus representantes legales, la fundación “Mi Reino Por Un Caballo” radicó y amplió una denuncia por el delito de maltrato animal que sanciona la Ley Nº 14.346. Lo hizo ante la Fiscalía en turno, donde se inició el tratamiento a cargo del fiscal Martin Wasinger.Pero quedaba pendiente determinar la pertinencia y admisión para el inicio de la investigación, ya que el Ministerio Público Fiscal expresó en el expediente que la ONG no revestía legitimación para ser admitido en el proceso. Finalmente, este 20 de abril, la magistrada a cargo de del Juzgado de Garantías Nº de 3 determinó la representación “en este caso a una víctima de infracción a la Ley Nacional N° 14.346, un animal no humano especie cánido, raza labrador, de nombre Mateo, sin dueño, contra quien aparece como imputado en el presente legajo”, según se lee en el fallo al que accedióPara llegar a esta decisión, Garbarino entendió que en este caso “de crueldad y maltrato contra los animales, no hay dudas de que son éstos los directamente afectados por el delito, asignándoseles el carácter de ‘víctimas’. Sin embargo, al no encontrarse capacitados para ejercer por sí mismos sus derechos, deviene necesario la acción de un representante. Así lo expresó claramente el exministro de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, Eugenio Zaffaroni, cuando dijo que ‘el bien jurídico protegido en el delito de maltrato de animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana’, para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derecho. Agrega, que el argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos porque no puede exigirlos no se sostiene, ya que son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje, y sin embargo a nadie se le ocurre negarles éste carácter. Los animales son, al igual que los humanos, seres vivientes susceptibles de sufrimiento”.La jueza así entendió que, pese a que no existe un criterio unánime, la “admisión e intervención de este tipo de asociaciones como parte en el proceso penal, no solo para impulsar el mismo sino también para poder participar de manera activa y hacer uso de todas las facultades que la ley otorga al querellante particular, contribuye con la transparencia del sistema, a agilizar el descubrimiento de la verdad real de lo sucedido y posibilita así cumplir con el fin último del derecho penal”.Por lo expuesto, Garbarino admite la representación legal de Mateo a través de Fernando Nicolás Di Benedetto y Cecilia Inés Domínguez, en nombre de “Mi Reino Por Un Caballo”, dando “la intervención correspondiente como parte Querellante Particular”, expresa el escrito.“Este es otro gran paso para los derechos animales”, valoró ante ERA Verde la abogada y activista Juliana Darrigo, quien demás integra el Instituto del Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Ahora, agregó, la Justicia deberá investigar y elevar a juicio “como cualquier otro delito”. Recordó que antes estos casos “se mandaban a archivo”, y el cambio consiste que “ahora el animal tiene su propio abogado y es considerado victima”.

Perro Labrador Mateo Sujeto... by ERA Verde