Por “temblor” escuela entrerriana, no dictarán clases presenciales

En el edificio de calle Bolívar donde funciona la Escuela Normal ROU de la ciudad de Colón habría ocurrido un “un temblor” que encendió la alarma, y luego de reclamos y reuniones varias se decidió la suspensión preventiva de la actividad hasta el viernes inclusive.



“El jueves una docente informó a los directivos que sintió un temblor en el piso del aula, justo un día que había un simulacro de evacuación. El mismo día sonó una sirena que todos asociaron como si fuese sísmica, pero nada que ver”, dijo el director departamental de Escuelas, Eduardo Paredes, al medio El Entre Ríos.



Al día siguiente, se acercó a la escuela la responsable de Arquitectura Zonal, Betiana Rossier. “Hizo una inspección ocular y no manifestó que hubiese algo grave que no permitiese el desarrollo de la actividad escolar”.



Sin estar convencidos con las explicaciones, algunos padres resolvieron que el lunes se acercarían a Dirección Departamental para manifestar su preocupación, lo que se concretó por la mañana.



“Antes de recibirlos me junté con la Arq. Rossier y los directivos de la escuela, y no encontramos que hubiese nada grave”, sigue en su relato Paredes.



Ya con los padres, un ida y vuelta en tono elevado, motivó al director departamental a definir una nueva reunión a la hora 13 en el edificio escolar, esta vez con la presencia de la arquitecta zonal.



“La gente de Nivel Inicial no había sentido nada y quería seguir dando clases; los de Nivel Superior no sabían qué había pasado; y los de Primaria, hasta que no haya seguridad no quieren mandar a sus hijos a la escuela”, menciona sobre las diferentes realidades que salieron a la luz.



Finalmente se resolvió que “por esta semana va a haber actividad virtual hasta el viernes inclusive”.



“El jueves viene un equipo del Ministerio de Planeamiento que hará un relevamiento. Con el informe, vamos a ver cómo seguir. Si hay un problema edilicio seguiremos virtualmente hasta solucionarlo; si no el lunes retomarán las clases con normalidad”.