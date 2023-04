Nuevo bono de Anses, cómo cobrarlo paso a paso

Así es el nuevo bono Anses



¿Cómo cobrar el bono de Anses?



Fechas y plazos para cobrar el bono Anses



Laha anunciado un nuevo bono que pondrá a disposición de determinados grupos de personas. Se trata de una ayuda que puede llegar a ser muy atractiva para los beneficiarios, pues está previsto que ascienda hasta los $15.000.Cantidad de usuarios están interesados por conocer las condiciones de esta nueva prestación y conocerpaso a paso. Por este motivo, te mostramos toda la información en este artículo.Se trata de un bono de $15.000 que la entidad confirmó dentro del calendario de pagos del mes de abril. Además, en este mismo marco de iniciativas, las personas quepodrán acceder a otros beneficios del programa Conectando con Vos, en el que se incluye una tablet gratuita.El bono estará disponible en el mes de mayo para las personas que pertenezcan a- Pensiones No Contributivas (PNC)- Jubilados: personas que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)El pago está previsto en dos partes, por un lado, durante el mes de abril los beneficiarios accederán amientras que en el mes de mayo será cuando reciban los $15.000 finales. Se trata de una cantidad de dinero que se otorga como un refuerzo a los ingresos que estos grupos de ciudadanos perciben.No obstante, el monto total puede variar según las condiciones de, en una horquilla que va desde los $5.000 para personas que cobran por encima de los $58.665 hasta los 15 mil definitivos en los que no llegan a esta cifra.Es posible cobrar este bono solicitando la prestación en formato online, de una forma muy sencilla. Para ello solo hay que seguir- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social tanto en la página web como en la app para teléfonos móviles, indistintamente.- Actualizar los datos personales, de contacto y del grupo familiar, si ya no son correctos.- Realizar la inscripción online con CUIL en Mi Anses.- Esperar en una sala de espera virtual, completar y entregar la declaración jurada que encontrarás en la propia en la página.- El Gobierno la evaluará y ofrecerá su resolución.Un buen consejo es que guardes el archivo de la declaración jurada, al convertir un PDF puedes almacenar este documento en tu dispositivo y contar con élen caso de necesitarlo.Lascambian por grupos para cobrar el bono Anses, aquí te indicamos el calendario completo.Pensiones con contributivas:- DNI finalizados en 0 y 1, a partir del día 2 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 2 y 3, a partir del día 3 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 4 y 5, a partir del día 4 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 6 y 7, a partir del día 5 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 8 y 9, a partir del día 8 de mayo de 2023.Jubilados con un haber mínimo:- DNI finalizados en 0, a partir del día 9 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 1, a partir del día 10 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 2, a partir del día 11 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 3, a partir del día 12 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 4, a partir del día 15 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 5, a partir del día 16 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 6, a partir del día 17 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 7, a partir del día 18 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 8, a partir del día 19 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 9, a partir del día 22 de mayo de 2023.Jubilados con más de un haber mínimo:- DNI finalizados en 0 y 1, a partir del día 23 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 2 y 3, a partir del día 24 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 4 y 5, a partir del día 29 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 6 y 7, a partir del día 30 de mayo de 2023.- DNI finalizados en 8 y 9, a partir del día 31 de mayo de 2023.