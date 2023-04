Niño atropellado en Paraná: ¿Cuándo cruza el peatón una esquina semaforizada?

Policiales Un niño fue atropellado cuando cruzaba avenida Ramírez para ir la escuela

¿Cuándo cruza el peatón una esquina semaforizada?

Chevrolet S10 este lunes por la mañana en la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. Afortunadamente, sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital San Roque para la atención de rigor.Respecto de las circunstancias del accidente, se estableció que, y el conductor de la camioneta no alcanzó a frenar para evitar atropellarlo.en el desplazamiento diario por la vía pública, y uno de estos es elporque está establecido que, explicó ael jefe de división Accidentología Vial de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Galliusi, al apuntar que, son cuestiones de la ley nacional de tránsito que se conocen, pero que “falta el ejercicio” de la normativa de tránsito.“En los establecimientos educativos se enseña por dónde circula el peatón, pero uno de los grandes riesgos de esta unidad de tránsito vulnerable es el aprender a cruzar las vías, que es donde más riesgo hay”, alertó el comisario.“En la ley nacional de tránsito está claramente tipificado que, explicó Galliusi.“Cuando uno está parado en una encrucijada con el semáforo en rojo delante, debe detener la marcha; y cuando le da verde a los vehículos que se desplazan en la misma trayectoria, ahí comenzamos el cruce, pero si un auto quiere doblar a la derecha o a la izquierda, es uno quien tiene prioridad de paso porque el conductor del auto pierde la prioridad cuando va a detenerse o a girar”, aclaró el funcionario policial.Y especificó:“Un automovilista tiene luz verde, pero si quiere girar y hay un peatón, tiene que esperar; y si hay muchos peatones, le volverá a dar luz roja en el semáforo y deberá quedarse en el lugar, porque es el peatón el que tiene la prioridad de paso”, destacó el funcionario policial.En ese sentido, el jefe de división Accidentología Vial reiteró que “la causa número 1 en la siniestralidad del territorio provincial es llegar a una encrucijada no semaforizada donde“Y la velocidad juega un rol importantísimo”, sentenció. De hecho, recordó queporque garantizará la posibilidad de tener un momento más para tomar una medida defensiva o evasiva para que el siniestro no se produzca”.En la oportunidad, refirió que la división policial a su cargo, este fin de semana, intervino en, uno de estos siniestros con consecuencias fatales.Punto aparte, Galliusi hizo referencia alque se está tornando muy frecuente en la ciudad. “Su uso no está normalizado por ordenanza municipal”, sentenció y apuntó al “abuso por la circulación por veredas y la Peatonal San Martín porque no está autorizado”.“Quien adquirió un monopatín eléctrico debe tener los cuidados pertinentes hasta que surja la ordenanza que lo regule”, recomendó al respecto.