La Editorial de Entre Ríos estará Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El espacio contará con un espacio propio para la difusión de nuestras letras entrerrianas: el stand 3134 ubicado en el pabellón ocre.



Allí se encontrarán los títulos de la EDER y se llevarán a cabo presentaciones de libros de autoras, autores y editoriales independientes y oficiales de la provincia. Más de 40 títulos serán presentados a lo largo de las tres semanas de feria como lugar ideal para la proyección internacional para las letras de Entre Ríos.



Cabe destacar que el jueves 11 de mayo a las 17.30 se llevará a cabo el acto del día de Entre Ríos, que se desarrollará en la Sala Sarmiento del Pabellón Blanco. En esta oportunidad se presentarán dos de los últimos títulos publicados por la Editorial: Invitados a los cuentos de María Esther de Miguel, compilación realizada por la profesora Daniela Churruarín que contará con la participación del escritor Pablo De Santis; Un viaje al país de los matreros de Fray Mocho, presentado por el director de la EDER, profesor Fernando Kosiak, con la intervención musical a cargo del dúo de violín y guitarra integrado por Juan Carlos Cavallaro y Sedil Toledo. Cronograma de presentaciones

Viernes 28 de abril



15:00: Alberto Gerchunoff, Periodista, crítico y pensador de Alfonsina Kohan. Presenta: Dra. María Amelia Arancet Ruda.



16:00: Madraza, de Alessandra Waitomo. Participa: José Luis Barrera.







Domingo 30 de abril



16:00 y 19:00: Las señoras no entienden, y Vermirando tampoco. Poesía escénica. Intervienen: Victoria Roldan, Germán Andrés Gómez y Rocío Lanfranco.



16:30: La Voz (Poemas del caleidoscopio) y el disco Íntimo Tango & Poesía de Stella Maris Ponce. Presenta: Washington Atencio.



17:00: Un corso a contramano. El papel de la mujer en el arte popular de carnaval de Cecilia Chesini Remic. Presentan: Cecilia Chesini Remic y Nicolás Darchez.



18:00: Memorias del agua de Susana Bugnone. Presenta: Nicolás Darchez.







Martes 2 de mayo



16:00: Educación para la salud mental. Presentan: Dr. Germán Bercovich y Dr. Miguel Toledo. Municipalidad de Concepción del Uruguay, Dirección General de Salud Mental de Entre Ríos, Asociación civil ¿Hablamos de autismo?, Fundación FEAFES Salud Mental Extremadura, Asociación de usuarios, familiares y amigos de la Salud Mental de Entre Ríos y Consejo General de Educación de Entre Ríos.







Jueves 4 de mayo



17: 00: Paraná: arte y sociedad 1730-1940 de Marcelo Olmos. Editorial Municipal Paraná-La Ventana Ediciones.



17:30: Visita guiada. Fotografías de la Escuela Normal de Paraná de Julián Villarraza. Editorial Municipal Paraná.



18:00: Entre Orillas 2022. Antologías de Cuento y Poesía. Obras seleccionadas en la segunda convocatoria de los Premios Literarios Municipales. Presentan: Ana Hernández (Municipalidad de Concepción del Uruguay) y Julián Stoppello (Editorial Municipal de Paraná).







Viernes 5 de mayo



16:00: Nos leemos, nos escribimos del Taller literario área de género y diversidad sexual de la Municipalidad de Gualeguaychú. Coordina: Yamina Hartwig.



16:20: Casi Paranormal. de Mario Lissmann.



16:40: Lunas de Papel, de Georgia Reichel.



17:00: Antología 2022, de Fernando Troncoso (obra colectiva del taller literario de la biblioteca Rodolfo A. García).



17:20: Gualeguaychú. Fragmentos de su historia de Marcos Henchoz.



17:40: 4 putas peregrinas de Héctor Luis Castillo.



18:00: Pequeños Mundo de Elsi Rodríguez.



18:20: Antología de la ciudad 2820 vol.1 de José Luis Pereyra.



19:00: El día de tu cumpleaños no lloré, de Marcelo Barzán. Presentación de Sofía Storani







Sábado 6 de mayo



15:00: El aura de Juanele en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos. Presentación de la Biblioteca Provincial: historia, características y funciones, actividades particulares y de extensión. Juan L. Ortiz en la Biblioteca: presentación del Concurso y Antología Digital concurso Edición 2022.



16:00: Las promesantes de María Mercado Doval.



17:00: Convicciones de Fernando Caviglia.



18:00: Chico Bolazo, de Nadia Cielo Monteverde. Presentación a cargo de Milagros Oberti.







Domingo 7 de mayo



16:00: ¡Bienvenidos a la educación emocional!, de Carlos A. Sigvardt.



17:00: Desmonte, de Úrsula Alonso.



18:00: El silencio de lo acordado, de Carlos J. Creppy.



19:00: Cocún. de Ana Cornejo.







Martes 9 de mayo



17:00: Infancia Oxidada y Pervivencia, de Margarita Soto Frossard. Presentación a cargo de Salvador Verzi. Lectura de poemas por: Mariel Monente, Vilma Sastre y Edda Sartori.







Jueves 11 de mayo



17:30: Día de Entre Ríos. (Sala Sarmiento, Pabellón Blanco.) Presentación de dos de los últimos títulos publicados por nuestra Editorial: Invitados a los cuentos de María Esther de Miguel, compilación realizada por la profesora Daniela Churruarín que contará con la participación del escritor Pablo De Santis; Un viaje al país de los matreros de Fray Mocho, presentado por el director de la EDER, profesor Fernando Kosiak. Número musical a cargo del dúo de violín y guitarra integrado por Juan Carlos Cavallaro y Sedil Toledo.







Viernes 12 de mayo



16:00: La Canción del Mundo Entrerriano, de Guillermo Lugrin con la presencia del acordeonista Natalio Sturla.



17:00: Meneo el 10 y otros cuentos, de Rubén Clavenzani. Participan: Pablo Alonso y Silvia Quintero.



18:00: Las cosas no mejoran con el tiempo, de Manuela Mantica con la participación de Constanza Soler.



19:00: La Memoria sin Límites, de Antonio Gustavo Labriola.







Sábado 13 de mayo



15:00: Cultura empresarial. Breve aproximación al cerebro humano, de Elvio Darío Gamarra.



16:00: La fascinante cultura chaná. Los aborígenes entrerrianos olvidados de Víctor Hugo Acosta. Participa: María del Rosario Crick Chort.



17:00: Oculta, donde duermen las arañas, de Nora Zorzoli y Hugo Barreto.



18:00: Semillas de calafate de Diego F. Quiroga con la participación de la ilustradora Marisa Martínez.



19:00: Relatos de cortejos y otros títulos, de Alba María Gamarra.







Domingo 14 de mayo



16:00: Saga de género policial, suspenso y misterio El Prisma, de Nora Zorzoli y Hugo Barreto.