Un hombre abandonó a su hijo con discapacidad en estación de trenes de Santa Fe

Un hombre dejó abandonado a su hijo con discapacidad en inmediaciones a la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.



El adolescente de 14 años fue ayudado por una pareja que esperaba un colectivo. Estaba perdido y buscaba ayuda para retornar a su hogar. Ocurrió el último sábado, en horas de la noche.



Pese a no tener en claro cómo actuar, la pareja asistió al adolescente, que cuenta con un certificado de discapacidad. Llamaron al 911 para informar la situación y pedir asesoramiento. Acto seguido, se dirigieron a la Comisaría 4° para radicar la denuncia.



Efectivos policiales entrevistaron al menor, quien contó que su padre lo había abandonado en el lugar, sin detallar lo acontecido previamente.



Tras esto, precisó la dirección de su domicilio y dio el nombre de su hermana. Agentes de la Comisaría 9° se trasladaron hasta el lugar y constataron que allí vivía la familiar mencionada.



La hermana del joven atendió a los uniformados, aunque, según consignó Diario Uno , les respondió: “Yo no me voy a hacer responsable, en la Subsecretaría del menor saben muy bien cuál es la situación”.



Ante esto, tomaron contacto con la guardia de la Subsecretaría de la Niñez, que envió a una empleada para buscar al joven. De acuerdo a los registros y el historial, el adolescente debía estar con su padre.



El joven fue sometido a un estudio médico para verificar si se encontraba bien de salud. Una vez pasada esta prueba, quedó alojado en un hogar, a resguardo del área de Niñez y se inició el protocolo legal aplicable en estos casos, ya que está en juego la vida y la integridad del chico.



Tanto la jefatura de la policía como las autoridades judiciales cuentan con la información del suceso ante la presunción del delito de abandono de un menor con discapacidad.