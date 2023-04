“Gualeguaychú no va a aflojar”: la Asamblea Ambiental se prepara para la marcha

El domingo 30 de abril se realizará en Gualeguaychú la tradicional Macha al Puente Internacional General San Martín para seguir diciendo No a las Papeleras Contaminantes.Desde la Asamblea Ambiental expresaron que tienen grandes expectativas ante esta nueva convocatoria y contaron detalles de cómo se llevará a cabo.“El domingo a las 16 nos reuniremos en Arroyo Verde para de ahí salir en caravana hacia el Puente Internacional. Será otra protesta contra UPM-Botnia y su acción contaminante en el río Uruguay”, dijo Juan Veronesi.“Luego regresaremos a Arroyo Verde y cerca de las 17 se leerá una proclama, se realizarán las oraciones ecuménicas y se escucharán algunas opiniones acerca de la lucha que mantiene Gualeguaychú contras las pasteras”, agregó.Para Veronesi “el acto resume toda la ilusión que hemos tenido de echar a Botnia. Y aunque no lo hemos logrado, la lucha ha producido beneficios muy grandes”.Al referirse a esta cuestión, el ambientalista recordó que en Gualeguaychú todos los niveles educativos trabajan la problemática en forma directa o transversal. Eso fue decidido por las autoridades políticas a partir de esta lucha”, recordó.Sobre la marcha, Veronesi dijo que se están cumpliendo con algunos compromisos vinculados a la promoción con lo colocación de cartelería en la vía pública y la circulación de material gráfico en redes sociales. También está prevista una acción callejera.Más adelante, el ambientalista se refirió a una reunión efectuada en Mendoza con otras Asambleas, y a un encuentro de las asambleas del Litoral que tuvo a la ciudad de San Pedro como escenario.“Allí conocimos las luchas que existen en cada lugar en defensa del ambiente. Hay luchas por todos lados. Se pelea contras las areneras, las mineras, los agrotóxicos o la instalación de industrias contaminantes”, insistió.Veronesi se mostró entusiasmado con la marcha del próximo domingo, hizo un llamado toda la ciudadanía y volvió a remarcar que “Gualeguaychú no va a aflojar”. (Reporte 2820)