Delta: trabajadores denuncian el estado deplorable de las lanchas colectivas

Todos los días miles de personas se movilizan en lancha desde las islas del Delta de Tigre hacia tierra firme, ya sea para ir a trabajar, estudiar o hacer alguna actividad. Pero de lo que no se habla es que el estado de las embarcaciones es cada vez más deplorable y ese es el reclamo de los lancheros, quienes temen con que algún día ocurra una tragedia y piden por una solución



“Hace 20 años se viene descuidando el mantenimiento y el funcionamiento de las lanchas. En un principio había alrededor de veinte y hoy hay funcionando cinco, de las cuales dos están en reparación”, afirmó en diálogo con TN el secretario adjunto de la ATE de San Fernando, Santiago Masteoianni.



Los trabajadores aseguran que en estas condiciones no pueden trabajar y es por este motivo que patrones y marineros ponen manos a la obra para hacer que sigan funcionando. Aunque más allá de su buena intención, esto es algo que no les corresponde.



Masteoianni contó que existe un departamento de talleres para arreglar estas canoas isleñas antiguas, pero “está vacío y no hay personal”. Es por esto que la actividad es cada vez más insostenible.



“El mantenimiento y la reparación se tiene que hacer en los astilleros (una instalación industrial donde se construyen y reparan buques), pero no están llegando los materiales ni siquiera para hacer las reparaciones”, apuntó.



El complicado día a día de los lancheros y el reclamo en busca de soluciones

Es normal que haya jornadas en donde las lanchas se quedan varadas y tenga que ir una embarcación a socorrerlas. Cuando esto ocurre, los pasajeros tienen que cruzar de una a la otra en el medio del agua: “Eso está completamente prohibido, no se debería hacer”.



Incluso hubo algunas que se llegaron a quedar hasta 2 horas paradas en el medio del río, algo que es sumamente peligroso para quienes están viajando. Estas canoas son del año 1940 y 1950 y es por este motivo que exigen un mantenimiento inmediato.



l miércoles los trabajadores llevaron adelante una movilización hacia la Dirección de Transporte Fluvial. “Se generó una mesa de trabajo en conjunto con la organización sindical ATE y con los papás y las mamás que mandan a los chicos en lanchas”, contó Masteoianni.



Asimismo, sostuvo que la persona que está a cargo del área de mantenimiento será corrida de su puesto. No solo por no realizar las tareas que debería, sino también por maltrato: “Viene teniendo situaciones de violencia laboral hacia los trabajadores”.