La historia de la mesedora que atesora el Museo Municipal de Crespo

En el marco de “Espejo de mi tierra” llevada a cabo en la localidad de Crespo,visitó el Museo Municipal y entrevistó a Liliana Dallinger, quien trabaja en la Municipalidad de la mencionada ciudad.“Tengo toda mi raíz proveniente de Alemania, la mayoría de ellos llegados desde el Volga porque inicialmente se trasladaron a Rusia y desde ese país vinieron a Argentina, donde se radicaron en la zona rural, no en la ciudad de Crespo”, manifestó.Con respecto al Museo Municipal, sostuvo que “tiene algo muy propio que es la mesedora ya que la conozco desde mi infancia porque pertenecía a la familia de mi abuela materna, quien con 90 años decidió donarla al Museo. Es parte de mi historia”.Acerca de los recuerdos sobre su infancia, comentó: “Se me vienen a la cabeza muchas cosas porque fui la primera nieta con todos los beneficios que eso conlleva. Tuve unos abuelos maternos cariñosos a diferencia de los paternos. La anécdota que puedo contar es que me hamacaban en un sillón durante 30 minutos y dormía cinco minutos”.Además, agregó que “el piano me remonta mucho al tema de la Iglesia ya que pertenezco a la Evangélica y particularmente me acuerdo de haber asistido cuando era niña, donde cantábamos varias canciones”.Asimismo, se refirió al idioma: “Mi mamá entendía el alemán, pero no lo hablaba muy bien. En mi caso, no lo alcance a aprender. Muchas veces cuando no querían que escuchemos algo, se lo decían en alemán y comprendíamos que eso no lo teníamos que saber. Era como un código”.A su vez, dijo sobre el olor y los aromas: “Ahora que vienen los chicos de las escuelas, me hacen acordar al mate amargo con el terrón de azúcar. La cultura alemana y la cocina eran algo importante en la familia, donde muchas comidas las seguimos haciendo. Siempre te recuerdan esa infancia”.Por último, añadió: “A mí lo que me sorprende de los inmigrantes es la valentía de los que llegaron a Argentina, los cuales vinieron a algo desconocido con un idioma diferente, pero con la esperanza de algo bueno. Nosotros somos frutos del coraje de ese momento”.