Pronostican tormentas aisladas y chaparrones para el lunes en Entre Ríos

Foto: Archivo

Se prevé que la semana en Entre Ríos arranque con inestabilidad, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe este domingo por la tarde.



Las lluvias estarían llegando a Paraná y al resto de los departamentos en horas de la tarde, donde se espera que haya algunas tormentas aisladas. Además, hacia la noche se anunció que podría haber algunos chaparrones.



La capital provincial, Victoria y Diamante tendrán una temperatura similar al domingo. La mínima se estancará en 15 grados, mientras que la máxima durante la tarde no superaría los 24 grados. También se esperan vientos del este, suroeste y noroeste en diferentes momentos del día.



Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy, por otro lado, esperarían lluvias aisladas que no serían de gran intensidad, según lo informado por el SMN. Las probabilidades de que se cumpla el pronóstico rondaría un tope del 40%. Las temperaturas llegarían hasta los 23º C.



Para Concordia, La Paz, Federación y Federal se espera un clima similar. Por la mañana habría cielo parcialmente nublado, mientras que a la tarde se avecinarían las lloviznas. Para la noche, la intensidad podría llegar a subir, con probabilidades de que se ocasionen algunos chaparrones. Ascenso de temperatura para el próximo fin de semana Además de ello, se prevé que a medida que avancen los días, la humedad produzca que aumente la temperatura, donde la mayoría de los departamentos entrerrianos alcanzarían entre los 30 y 31 grados para el sábado.