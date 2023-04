El Papa Francisco anunció su deseo de viajar a Argentina: Cuándo sería

Internacionales Francisco irá a Hungría para hablar de la guerra y la crisis migratoria europea

El Papa Francisco insistió nuevamente en la idea de viajar a la Argentina, visita que aún no concretó desde que ocupa el cargo de Sumo Pontífice en el Vaticano. En declaraciones a la prensa, Bergoglio aseguró que planea su presencia en suelo nacional para el 2024Francisco tuvo idas y vueltas respecto al viaje, desde 2013, cuando asumió ese rol. Desde entonces, hubo especulaciones sobre la posible visita, en base a los dichos del Pontífice, que jamas negó esa idea y la expresó abiertamente, sin dar precisiones."Quiero ir al país el año próximo. Siempre quise volver al país", dijo el Papa Francisco en diálogo con La Nación. De concretarse la visita, viajaría un año después de las elecciones 2023 en Argentina, en medio de las disputas políticas entre en Frente de Todos y Juntos por el Cambio.En ese diálogo con los medios, el Papa hizo un pedido crucial: "No me vinculen con la política argentina, por favor", dijo Francisco, respecto a la "utilización política" de su eventual visita al país, en un claro llamado de atención a los dirigentes locales.Muchos en Argentina esperan con ansias la visita del excardenal Jorge Bergoglio y rezaron a fines de marzo por su pronta recuperación de una bronquitis, que lo mantuvo unos días internado en un hospital de Roma.El pontificado de Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia Católica, cumplió 10 años el 13 de marzo pasado, período durante el cual nunca volvió a Argentina, pese a haber hecho múltiples viajes al exterior, incluyendo África este año.Bergoglio mantuvo la cautela a la hora de hablar de su viaje a la Argentina, con "cincuta política", para no quedar vinculado a cuestiones políticas locales. En esta década, dejó en claro el nivel de expectativas para concretar la visita, aunque esquivó hacerlo en algunos momentos "álgidos" para la nación. (Ámbito)