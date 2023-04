Esfuerzo: alumnos de primaria lavan autos para pagarse el viaje de egresados

Un grupo de cuatro amigos y un sueño que los une: viajar juntos a Villa Carlos Paz como broche de cierre del nivel primario. Se conocen desde que eran pequeños y desde allí pasan la mayor parte del tiempo juntos, entre la escuela y juegos. Pero este será el último año que compartirán el mismo grado, el siguiente cada uno seguirá en una secundaria distinta. Por eso, aunque la amistad no se cortará, el valor para ellos de poder hacer este viaje de egresados unidos es muy importante.Tahiel, Matilda, Oriana y Maxi tienen entre 11 y 12 años y están en el último grado de la Escuela 1 Félix de Azara de Posadas, Misiones, y se propusieron juntar todo, o al menos una parte, de los 145.000 pesos que vale la travesía hasta la provincia de Córdoba.Para ello desde el sábadoPero el primer día la demanda los desbordó y debieron dar turnos para poder estar más organizados y cumplir con los clientes. La idea es trabajar cada sábado hasta que se acerque la fecha del viaje. El servicio de limpieza incluye aspirado, lavado y secado y vale $1.000 y cada tarea está dividida: mientras dos lavan las alfombras, los otros limpian el vehículo y así hasta lograr la meta de que el auto quede reluciente.Todo lo hacen bajo la atenta mirada de Sol de la Cámara, mamá de uno de ellos y quien supervisa cada acción. Si bien confesó que como padres pueden costear el viaje, la idea es que los chicos conozcan el valor del esfuerzo que hay detrás para lograr las cosas."Ellos lo que están haciendo es buscar la manera de juntar plata para su viaje de egresados. En un principio pensamos vender pastelitos o empanadas, pero todo eso implicaba mucho trabajo para los grandes y la idea es que ellos hagan esto", contó a El Territorio sobre cómo llegaron a esta idea.En la semana salieron a ofrecer el servicio casa por casa a los vecinos de la zona y así llegaron hasta un local de venta de productos de limpieza que les donó detergente, cepillos y otros elementos necesarios para la tarea.De esta forma, entre juego y espuma la fila de autos en espera ayer ocupaba un gran espacio en la cuadra. "Son cuatro amigos desde hace mucho tiempo y la idea, por más que cada papá puede pagarle el pasaje, es que ellos entiendan el valor del trabajo", agregó."La respuesta fue muy buena, también vino gente que no quería lavar el auto pero les da plata, incluso pusieron un cartel hecho a mano por ellos mismos con el nombre del local que son sus iniciales y están con música, tomando agua, comiendo, pero siendo muy conscientes del trabajo que tienen que hacer", explicó sobre la primera jornada que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde y que esperan repetir el sábado próximo."Es muy productivo porque también reciben las críticas de las personas y así entienden el valor de la responsabilidad. Otros quizás lo ven como algo muy exigente, quizás no. Pero en el medio también juegan, están todo el tiempo haciendo cosas porque son muy unidos", sostuvo y agregó: "Cuando me senté hablar con ellos, les fui franca, les dije cuánta plata necesitaba cada uno y ellos calculaban en un principio lavar doce autos por día, pero no les iba a dar la energía, entonces les propuse empezar con cinco autos y así sucesivamente les va a dar un número bastante importante para, en el caso de que quieran ayudar a pagar o llevarlo para el viaje y gastarlo allá".Para quien vuelva el sábado próximo o los siguientes ya armaron descuentos y promociones para poder seguir sumando clientes. "Todavía estamos sorprendidos, no esperábamos esta repercusión", cerró la mujer. (El Territorio)