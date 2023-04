FIFA pidió cambiar nombre del estadio "Malvinas Argentinas" a estadio "Mendoza"

Mendoza fue confirmada como sede para el Mundial de fútbol Sub 20, que se jugará en nuestro país entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximo, e integrará junto con La Plata, Santiago del Estero y San Juan, las cuatro plazas en donde se desarrollará el certamen ecuménico.



Días atrás, una comitiva de la FIFA visitó la provincia de Mendoza y pidió modificar el nombre del Estadio "Malvinas Argentinas" y llamarlo "Mendoza", mientras dure el Mundial.



Fuentes del Gobierno de Mendoza indicaron que se trata de una disposición general que puso la FIFA y todos los estadios que serán sede pasarán a llamarse como la provincia o ciudad. La decisión generó polémica a nivel nacional y local al tratarse de un nombre emblemático por el reclamo de soberanía que mantiene nuestro país.



Este viernes, fuentes del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza aclararon que "se seguirá llamando Estadio Malvinas Argentinas" e indicaron que "lo que informó la FIFA es que llamarán a cada sede por el nombre de la ciudad, tanto para sus comunicaciones o sus fixtures, y no por el nombre de su estadio".



Los mismo ocurrirá con el estadio Bicentenario de San Juan; el Diego Armando Maradona de La Plata, y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



Luego, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, desmintió la versión para cambiar el nombre del estadio. A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario nacional aclaró que no hubieran "aceptado bajo ningún concepto" esa posibilidad.



"Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza", escribió Lammens.



El Mundial Sub 20 arrancará el 20 de mayo y terminará el 11 de junio. Este viernes se realizó en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, el sorteo de la fase de grupos del Mundial Sub-20.



Argentina encabeza el Grupo A y lo comparte con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.