Se recupera el joven que sufrió graves heridas en explosión y contó cómo ocurrió

César Quevedo, el joven de 19 años que sufrió graves quemaduras en una explosión registrada en marzo en Chajarí, recibió el alta médica del instituto especializado de Córdoba y por estos días transita su recuperación en su domicilio.Afortunadamente está de alta, cumpliendo con el reposo en su domicilio, tal lo prescribieron los profesionales médicos que lo asistieron en un instituto especializado de Córdoba.“Estaba cargando, abro la válvula, pasa un segundo y explota”, contó por primera vez sobre lo sucedido aquel miércoles 1º de marzo en un galpón ubicado en calle Mitre, de Chajarí. El hecho ocurrió en un lugar donde se manipulaban elementos inflamables y se hacían recargas de diferentes gases.Como consecuencia del accidente laboral, César sufrió quemaduras entre un 40 y 50 por ciento del cuerpo. La mayor lesión fue, en principio, en la mano izquierda pero cuando avanza la explosión, alcanzó su pecho y el abdomen.Transita por el mes de reposo y, durante seis meses, no puede exponerse al sol. “Ahora tengo la segunda capa de la piel, de color rosado. Me pica, porque está cicatrizando”, apuntó en diálogo conCada 15 días se realiza las curaciones. Si bien en principio sus médicos le pidieron que viaje al Instituto del Quemado de Córdoba para practicar las mismas, pudo gestionar hacer esas curaciones en una Clínica en Concordia.César comentó que sus órganos no fueron afectados. Si bien en principio los médicos habían observado una mancha en un pulmón, con el tratamiento eso fue superado.