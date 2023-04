Viernes nuboso: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El tiempo se presentará nuboso, aunque en gran parte de la región central del país durante esta jornada. En Entre Ríos, hoy las temperaturas rondaron los nueve grados a la madrugada. Habrá un temporario incremento de nubosidad. “De todos modos, no se esperan precipitaciones, pero la masa nubosa causará que las temperaturas bajen un poco respecto a días anteriores”, dijo el meteorólogo Alejandro Gómez a Elonce.El especialista estimó que else mantendrá la tendencia del viernes y desde la mañana estaría nublado, “no se esperan condiciones inestables, solo cielo cubierto y temperaturas mínimas en el orden de los 15° y máximas que ronden los 22°”.En tanto el domingo, desde la madrugada se espera que las mismas condiciones comiencen gradualmente a estabilizarse, “ocasionando posibilidad de unas lluvias débiles aisladas, sin continuidad en el tiempo y con mejoramientos temporarios, pero se trata de una situación que dominaría el domingo”, amplió y aseguró que la masa de aire no cambiaría y las temperaturas estarían en el orden de los 22° grados, con cielo cubierto.Gómez anticipó que para la semana que viene, el fenómeno de la onda de depresión, “ se acercaría Entre Ríos y se generaría condiciones de tiempo inestable, con cielo cubierto y una probabilidad de lluvias y tormentas dispersas”. Además, se espera que este fenómeno dure gran parte del lunes con mejoramientos temporarios.“El martes se continuaría con cielo cubierto e inestabilidades, ya para la tarde noche las condiciones estarían mejorando, pero sin un cambio en la masa de aire y las temperaturas llegarían a las 25°”, cerró.