¿No tiene experiencia laboral? Los trabajos fáciles de conseguir sin necesitarla

¿Cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir sin tener experiencia laboral?

¿Qué debo poner en mi curriculum si aún no poseo ninguna experiencia laboral?

Entraste en la etapa de tu vida donde debes buscar tu primer trabajo, la misión puede requerir de un gran esfuerzo y convertirse en un desafío complejo, debido a que no tienes ninguna experiencia laboral previa que demuestre tus habilidades y compromiso para acceder a un empleo formal.Si esa es tu situación en este momento, no te preocupes, hay trabajos donde buscan gente como tú, sin importar que no poseas ninguna experiencia laboral: Precisamente, estos puestos se califican como experiencias de trabajo iniciales Para cumplir con estas tareas se puede poseer experiencia o no, lo realmente importante es tener las habilidades y el sentido común para realizar estas labores en tiempo y forma, para mantener funcionando el engranaje productivo dentro del rubro donde aspiras a convertirte en trabajador, para comenzar tu carrera profesional.Existe gran variedad de estos trabajos y puedes encontrarlos, haciendo una búsqueda detallada en Google, o directamente en los portales de empleo que existen en Internet.Te presentamos estas opciones que pueden orientarte a encontrar tu primera experiencia laboral, antes de pasar a la etapa definitiva de tener el trabajo de tus sueños.Uno de los trabajos más habituales sin experiencia laboral es el de repositor de productos o cajera. Muchas empresas minoristas, supermercados y tiendas buscan personal para manejar y ordenar sus depósitos de mercancías, estantes de productos y orden del establecimiento, además, también buscan quien se encargue de manejar sus cajas registradoras. Para este trabajo, no se requiere experiencia previa, solo habilidades básicas de matemáticas y servicio al cliente.El trabajo incluye ayudar a los clientes en la tienda, responder preguntas y asesorarlos sobre los productos. Las empresas que contratan asistentes de ventas buscan a alguien que sea amigable y tenga buenas habilidades sociales. Hacer buen uso de las normas de cortesía, ser amigable y tener la disposición de escuchar para dar soluciones sencillas es algo que no debería costarnos tanto porque solo requiere de una actitud proactiva y colaborativa, más que de algún conocimiento técnico.Si eres una persona que siente pasión por el ejercicio físico y mantenerse en forma, este trabajo podría resultar útil para hacer tu cuerpo resistente mientras ganas tu primer salario. Los trabajadores de almacén son responsables de recibir, almacenar y enviar productos en grandes bodegas y centros de distribución. Estos puestos generalmente no requieren experiencia, pero se requiere una buena condición física.¿Sientes pasión y entusiasmo por los ambientes altamente exigentes y a la vez creativos? Podrías considerar un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante o empresa de catering. Los ayudantes de cocina asisten a los chefs en la preparación de alimentos, la limpieza de la cocina y la gestión del inventario. Este trabajo generalmente no requiere experiencia previa, solo habilidades culinarias básicas. Además, imagina todo lo que podrás aprender sobre el arte culinario para luego poner esos conocimientos en práctica en reuniones con familiares, amigos o incluso, en veladas románticas.Otro trabajo que podrías considerar es el de recepcionista en una empresa u oficina, pero si lo tuyo es trabajar desde casa en tu computadora, el rol de asistente virtual es uno de los oficios más demandados del momento y en ocasiones, no necesitas tener experiencia, ya que solo tienes que cumplir disciplinadamente una lista de tareas que te darán tus superiores. Las habilidades requeridas del perfil resultan sencillas de adquirir.Saber manejar el paquete de software Word Office, tener nociones de redes sociales, además de recibir y transmitir mensajes. Muchas empresas buscan personas que trabajen en la recepción o asistencia virtual para que respondan llamadas y programen citas. Se requieren conocimientos básicos de oficina y comunicación.Muchas personas necesitan a alguien que cuide de sus mascotas durante sus vacaciones o en un viaje de negocios y, a menudo, durante su ausencia de casa, en horario laboral o cuando salen a algún evento social. Estos propietarios de mascotas, generalmente de perros, están dispuestos a pagar buen dinero para que sus compañeros puedan salir a cumplir sus necesidades naturales y pasar tiempo con otros de su especie. Puedes ofrecer este servicio a familiares, amigos, vecinos o publicarlos en redes sociales o en páginas web especializadas en el ramo.Los trabajadores de mensajería y reparto de paquetes pueden trabajar para empresas de transporte, servicios de mensajería en línea o de entrega de comida a domicilio. Solo se requiere contar con algún medio de transporte como una bicicleta, moto o automóvil y un teléfono celular.Si no tienes experiencia laboral, puede ser un desafío presentar un currículum atractivo y convincente. Sin embargo, este ejemplo de un CV sin experiencia te puede ayudar.Ten en cuenta estas sugerencias para Implementar en tu documento:-Información personal y de contacto: Es importante incluir tus datos personales como tu nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y dirección de domicilio. Asegúrate de que la información sea actualizada y correcta.-Objetivo profesional: Es recomendable que incluyas un objetivo profesional que describa tus metas y motivaciones en la búsqueda de empleo.-Educación: Incluye tu historial académico, indicando el nombre de la institución educativa, el grado obtenido, el campo de estudio y la fecha de graduación. Si aún estás estudiando, puedes mencionar los cursos más relevantes que has tomado y las habilidades que has desarrollado.-Habilidades y logros: Si no tienes experiencia laboral, es posible que hayas adquirido habilidades y logros en otras áreas. Por ejemplo, si participaste en algún proyecto estudiantil o voluntariado, puedes mencionar las habilidades que desarrollaste y los resultados que obtuviste.-Referencias: Si tienes referencias personales o académicas que puedan respaldar tus habilidades y logros, es recomendable incluirlas en tu currículum. Asegúrate de obtener su consentimiento antes de incluirlos y proporciona su información de contacto.Ahora que posees información sobre todas las opciones disponibles para obtener un trabajo que no requiera experiencia laboral, solo tienes que ponerte en acción para poder entrar rápidamente en el mercado de la productividad. Suerte y éxitos.© Edwing Salas