Depredación en el río Uruguay: amenazan al Guía de Pesca que difundió los videos

Sociedad Alertan por la pesca indebida de bogas y dorados en el río Uruguay

En las últimas horas, se conocieron imágenes en las que pescadores, capturaron gran cantidad de ejemplares de especies, que se encuentran en veda en las aguas del río Uruguay, como el dorado y la boga.En las imágenes se puede ver la cantidad de peces que capturaron y las tomas en video, se llevaron a cabo a metros de la Represa de Salto Grande.

Alberto Alonso, titular de la Asociación de Guías de Pesca de Concordia, explicó que los videos que se viralizaron fueron subidos "supuestamente, por la misma gente que pesca de esta manera". Denunció que fue amenazado por pedir controles.En diálogo con Diario Río Uruguay, Alonso recordó que "nosotros hace mucho tiempo venimos planteando de haya controles por este tema de pesca furtiva".En efecto, aclaró, "hemos tenido muchas reuniones con gente de Flora y Fauna, con la gente de Recursos Naturales de la provincia, con el propio intendente; incluso se ha firmado un acuerdo entre Provincia y municipio para poner un destacamento fijo, las 24 horas".En ese marco, aclaró que la asociación "no está en contra de ningún trabajo, ya que todos tienen derecho a vivir, a mantener sus familias, pero lo único que reclamamos es que sea controlado y no se deprede el recurso".

Alonso reconoció que ha recibido "amenazas a parte de mi familia" y que las mejoras al respecto de los controles "lamentablemente va muy lento".Es que, argumentó, "en sí hay controles esporádicos" y recientemente "se incautó 1500 metros de redes escondidas cerca acá de la zona de la Tortura Alegre", pero es algo que no se realiza de manera continua.Con respecto a las amenazas, contó que recayeron en su familia. "A mí me toca estar como la cara visible de la asociación, pero somos muchos miembros", añadió. Subrayando que "lo que me decían es que deje de pedir controles".Por último, el titular de la Asociación de Guías de Pesca de Concordia afirmó que controlar los abusos no va en contra de que tengan "trabajo los pescadores artesanales; todos vamos a poder trabajar, los guías de pesca y el que viene un fin de semana a querer comer un pescado".Sin embargo, puntualizó, "depredando - como se está haciendo lamentablemente - no habrá cómo reparar el daño que se hace al recurso, para las generaciones venideras que no van a tener nada".Según contó, lo que se ve en los videos "es una pena y es la realidad diaria que tenemos hoy".