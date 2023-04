De Diamante al mundo: el propósito de la escuela de música de Patrick Liotta

Playing for Change Diamante es uno de los 15 programas de música que la Fundación Playing for Change tiene en todo el mundo. El programa se fundó en abril de 2017 en la localidad de Diamante, de la mano de Patrick Liotta, hijo de Domingo Liotta (un reconocido cardiocirujano argentino y pionero de la cirugía cardiovascular y del uso clínico del corazón artificial).En el marco del micro “Espejo de mi tierra”,visitó la primera escuela de música de Diamante para conocer más acerca de su historia y desarrollo. “En el ´99 me fui a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, donde me quedé por 15 años y en el ínterin conocí este movimiento llamado Playing for Change: son músicos en la calle tocando la misma canción, unos en un lado y otros en otro, pero todos escuchan lo que tocaba el anterior”, contó Patrick Liotta.De acuerdo a lo que indicó, el movimiento Playing for Change le permitió fusionar todos sus conocimientos en cine, música y fotografía, además de un motivo: “El darles clases de música a los que no tienen chances, donde no existe una escuela, como en Diamante”, fundamentó aEn la actualidad, la escuela de música de Liotta brinda clases a jóvenes de 7 a 17 años. “Hace siete años que estamos y tenemos entre 50 y 60 alumnos todos los años”, indicó al especificar que enseñan canto, guitarra, teclado, percusión, ukelele, bajo y armónica. “Vivimos la transformación positiva a través de la música”, sentenció.“Llegaron alumnos perdidos, que no sabían qué hacer de su vida, y siempre les decimos que, aunque no se dediquen de manera profesional, la música siempre les servirá, los ayudarla y los acompaña porque es hasta terapéutica”, destacó Liotta al remarcar que el propósito de la primera escuela de música de Diamante es “dar clases y mostrarle al mundo, porque la fundación tiene escuelas en todo el mundo, son todas escuelas hermanas del mismo movimiento”.“Diamante es mi ciudad adoptada y estar en este lugar es un sueño, lo mejor que me pudo pasar porque todavía es segura, tranquila, está a orillas del Paraná y es un hermoso lugar en todo sentido”, cerró.