Tiempo: la “onda de depresión” generaría precipitaciones y bajas temperaturas

Sociedad El aire frío se hace sentir con mínima de 6º C en Entre Ríos

El tiempo para el fin de semana

El meteorólogo, Alejandro Gómez, sostuvo a Elonce que las condiciones para el día de hoy son buenas, aunque podría haber algunos bancos de neblinas pero reducirían muy poco la visibilidad” Y añadió que “nos encaminamos con temperaturas más elevadas que el miércoles y se esperan vientos débiles desde el este, sudeste y por la tarde estarán hasta el noroeste”El meteorólogo sostuvo que se observa el acercamiento de una “onda de depresión”, desde la zona cordillerana, que g. Precisamente en la región del litoral, eso “De todos modos, no se esperan precipitaciones, pero la masa nubosa causará que las temperaturas bajen un poco y las masas de aire no cambiaría, pero las temperaturas lleguen a máximas de 22°”.El especialista mencionó que”, expresó al programa El Despertador.En tanto el domingo, desde la madrugada se espera que las mismas condiciones comiencen gradualmente a estabilizarse, “y con mejoramientos temporarios, pero se trata de una situación que dominaría el domingo”, amplió y aseguró que la masa de aire no cambiaría y las temperaturas estarían en el orden de los 22° grados, con cielo cubierto.Gómez anticipó que para la semana que viene, el fenómeno de la onda de depresión, “ se acercaría Entre Ríos y se generaría condiciones de tiempo inestable,. Además, se espera que este fenómeno dure gran parte del lunes con mejoramientos temporarios., pero sin un cambio en la masa de aire y las temperaturas llegarían a las 25°”, cerró.