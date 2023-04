Atrapó a un ladrón en su bar y le ofreció trabajo: "Pensé en darle una opción”

Poné #TelefeNoticias AHORA | Otra oportunidad



Un nuevo robo bajo la modalidad de la "tapadita" ocurrió en Las Cañitas, Palermo, cuando un adolescente le robó el celular a una clienta de una cafetería, aunque el dueño del local se percató de lo que ocurría y lo redujo.Todo sucedió el lunes por la tarde en la cafetería Dalchemist ubicada en la calle Báez 260. Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad del local un menor ingresó, se acercó a una mujer y le ofreció productos de limpieza.Cuando se negó a comprarle, el dueño fue hasta la mesa y le pidió al menor que se retire. Allí el joven agarró los paños de limpieza y se retiró.Martín Moschioni, dueño de la cafetería contó lo sucedido. "Le pedí que se retire y le pregunté a la señora si le faltaba el celular y me dijo que sí; ahí salí corriendo y lo tacleé llegando a la calle".A los segundos vecinos que pasaban por el lugar, clientes de la cafetería y hasta la propia víctima se acercaron a la calle donde el dueño lo tenía reducido. En todo momento el menor gritó de forma desesperada que lo liberen."Me pedía que lo suelte, que había robado para darle de comer a la familia", contó Martín.Luego comentó que cuando estaban con la Policía "una chica que trabaja con nosotros me dijo que el chico se llamaba Martín, como yo, y que tenía 15 años, y eso me tocó".En ese momento, antes de que se lo lleven, el dueño del bar habló con el adolescente y le dijo que tenía otras opciones y le manifestó que si no tenía para comer "podía venir porque no le íbamos a negar un plato de comida".Además, subrayó en diálogo con Cadena 3 que le ofreció trabajo: "Lo miré a los ojos y no tenía cara de malo y pensé en darle una opción. Le ofrecí laburo y me miró y me dio la mano, esposado como estaba".A pesar del final que tuvo el robo, el adolescente fue trasladado a la dependencia policial donde pasó la noche y quedó a la espera de la decisión del juez de menores en turno.