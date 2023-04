FEMER busca llegar a un acuerdo con OSDE por el corte en la prestación

presidente de FEMER, Fernando Vázquez Vuelta

Dr. Luis Ríos, secretario general del Círculo Médico

secretario de FEMER, Lautaro Torriani

Desde el 1º de abril, afiliados de OSDE están sin cobertura médica ya que no se ha llegado a un acuerdo con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) que nuclea a más de 2.000 médicos en toda la provincia.A principios del mes de marzo, la entidad denunció los convenios con las prepagas y logró acuerdo con la mayoría, no así con OSDE que presentó una propuesta “lejos de lo pretendido” por los profesionales a nivel arancelario y también en cuanto a la incorporación de los nomencladores solicitados, según explicó aelSobre la atención a los afiliados a dicha prepaga, explicó que los pacientes son atendidos como particulares, se les da un recibo y solicitan el reintegro.“Nuestra intención es llegar a un acuerdo, y estamos tratando que esto suceda. Estamos a la espera de un ofrecimiento por parte de OSDE que contemple un arancel que acompañe la inflación y la incorporación de estos nomencladores”, explicó.“La diferencia de las prepagas con las obras sociales sindicales es el poder adquisitivo, lo cual no se ve reflejado en el honorario que le pretenden pagar al médico”, dijo por su parte elEn tanto que el, manifestó que el conflicto tiene dos aristas. “Una son las cuestiones de valores y, por otro lado, la inclusión de los nomencladores que es el ordenador de las prácticas de los médicos en cada una de las especialidades. En este rumbo estamos esperando una contrapropuesta de lo pretendido para poder ser mejorada y llegar a un acuerdo con los mejores valores para cobrar en el menor tiempo posible en un contexto inflacionario”.