Casi 1500 entrerrianos aprenderán a programar en curso de Ciudad de Buenos Aires

Se trata de “Codo a Codo”, una serie de cursos, dirigida a adultos, para aprender a programar y que forma parte de la oferta de formación laboral online del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresLa iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó en el 2017 y tiene como objetivo brindar herramientas que faciliten la inserción laboral en el sector IT. El programa “Codo a Codo” ofrece una serie de cursos de enseñanza en programación dirigidos a todos los argentinos que quieran participar.En el primer cuatrimestre del 2023 se inscribieron 1471 entrerrianos en los distintos cursos. La cifra representa el 1,68% del total de participantes, que al momento del cierre de la inscripción resultaron ser 87.610 alumnos de todo el país.Los habitantes de la provincia de Entre Ríos que se encuentran estudiando pudieron elegir entre una oferta de 7 cursos: Full Stack con Python, Full Stack con Java, Full Stack con PHP, Full Stack Desarrollo Web, Ciencia de Datos, Testing Automatizado y Q/A (control de calidad de Software) y Diseño UX/UI.Además, todos los cursos que brinda la Ciudad en el programa “Codo a codo” son completamente gratuitos y al finalizar la cursada los estudiantes reciben una constancia de participación en el programa.La modalidad de cursada es 100% virtual, y las clases tienen una duración de 5 meses con una carga horaria de 3 horas semanales, divididas en dos bloques de 90 minutos que se cursan dos veces por semana. Los estudiantes cuentan con tutores para consultar dudas luego de las clases, y además tienen a disposición un aula virtual donde pueden complementar lo que aprendieron durante los encuentros online.Aquellas personas que quieran inscribirse en el próximo cuatrimestre deberán reunir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, contar con título secundario y conocimientos básicos de programación e inglés. Las inscripciones para el segundo cuatrimestre abrirán entre los meses de junio y julio.El objetivo del trayecto formativo es acercar a los estudiantes los conocimientos de programación para aumentar sus posibilidades de inserción laboral y otorgar oportunidades en este sector productivo. En nuestro país, el sector IT cuenta con déficit de personal, las empresas demandan programadores capacitados en dichos lenguajes pero no logran cubrir las vacantes necesarias.