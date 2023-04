Fue armado a la escuela y le dio un culatazo a la maestra

Docentes y alumnos de una escuela primaria de La Plata quedaron aterrados cuando un chico de 11 años llevó un arma al colegio, golpeó de un culatazo a su profesora y amenazó a varios compañeros."Mirá que te aplico mafia", amenazó el joven en un video grabado horas antes.El hecho fue denunciado el pasado viernes por los padres de la escuela Primaria N° 55. Según dijeron, el nene asistió al establecimiento con el revólver, le dio un culatazo a una docente y momentos antes le exhibió el revólver a otros chicos en el aula y en el patio.En las, el menor había amenazado con dispararle a su maestra: "¿Sabés cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe?". "Mirá, Bauti, te aplico mafia guacho", dice."Esto no es de juguete, esto es gigante, esto no es de juguete. Esto es de en serio guacho (sic), ¿sabés cómo la llevo a la escuela y le aplico a todos mafia?", desafía el chico en la grabación, mientras le muestra al compañero el arma. Luego, la golpea contra el costado para mostrar que es real."Yo soy re mafia, compa. Yo sí te aplico mafia, gato. ¿Sabés cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe, acá?", dice señalándose la frente, mientras amenaza a otro chico. "Es de en serio compa, así que no boquees porque yo voy a tu casa y te tiro un tiro", grita.Además, el chico grabó otro video en el que va de camino a la escuela con el arma entre su ropa. "Mirá acá, me la llevo. Ahora nos vemos en la escuela. Te espero en el transporte, compa", dice. Ese día fue cuando ocurrió la agresión a la profesora.La comunidad educativa exigió explicaciones a los directivos de la escuela y que se tome una medida urgente, ya que generó preocupación y que el episodio pueda terminar en una tragedia. Fueron los mismos alumnos quienes luego contaron en sus casas el incidente con el arma.Los padres comentaron que sucedieron varios episodios violentos. "El chico no solo estaba armado, sino que con el arma le pegó un culatazo a una maestra. También salió al patio y mostró el arma", contó una madre de la escuela.Según afirmó el diario en base a dichos de los padres, la única medida de los directivos fue "hablar con el chico y con sus padres, a los que les entregaron un informe".Luego, al chico lo enviaron de vuelta al aula mientras los demás nenes estaban aterrados por lo que había pasado", se quejó una madre."Si no nos contaban nuestros hijos, jamás nos hubiésemos enterado. Es una locura. Se nos heló la sangre cuando nos contaron lo que pasó", dijo la mujer al diario.En tanto, los padres pidieron ser atendidos por la directora de la primaria y se negó a atenderlos. Solicitó que se reúnan la próxima semana para darles respuesta "progresivamente, de a uno por vez", según informó el sitio 0221.