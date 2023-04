Temperaturas bajas y con neblinas: así estará el tiempo el lunes en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó cómo comenzará en la semana el tiempo en Entre Ríos, donde se espera que el tiempo continúe igual al sábado y domingo: temperaturas bajas que no superaría los 22 grados como máximo.En el caso de, se reportó que el cielo estará mayormente nublado por la mañana y habrá hasta una neblina presente que dificultará un poco la visión. La mínima estará en los 14º C y la máxima se elevará hasta los 22º C durante la tarde.no cambiará mucho. El cielo estará algo nublado, aunque se espera que no se reporte inestabilidad a lo largo del día. La mínima se establecerá en 15 grados centígrados, mientras que la máxima llegará a los 22ºC. Los vientos, del sector sureste, alcanzarían picos máximos de 12 kilómetros por hora.Para la zona del sur entrerriano, casos de, podría llegar a producirse algunas lloviznas en horas de la mañana, mientras que para el resto del día se espera un cielo gris y repleto de nubes. La mínima descenderá hasta los 13 grados y la máxima se estancará en los 22 grados.