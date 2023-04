Esta semana inicia PreViaje4: Cómo obtener el beneficio y la tarjeta para viajar

Cuándo comprar y cuándo viajar

Dos fines de semana largos para aprovechar

Cuál será el tope de reintegro por viaje

Cuánto cuesta la tarjeta precargada

Qué hacer si no llegó la tarjeta a mi domicilio

Qué hacer si me roban la tarjeta

En qué puedo gastar el dinero de la tarjeta de PreViaje

Cómo consultar el saldo de la tarjeta PreViaje y chequear los movimientos realizados

El Gobierno finalmente oficializó este viernes el lanzamiento del Previaje 4, a través de la Resolución 107/2023 publicada en el Boletín Oficial, en virtud del éxito que tuvieron las anteriores iniciativas de este tipo, que buscan incentivar el turismo interno, especialmente en los fin de semana largos y otras fechas propicias.Lo concreto es que el programa lanzado por el Ministerio de Turismo y Deportes que encabeza Matías Lammens y reintegra en forma de crédito el 50% de los gastos realizados, ya tiene fechas y montos definidos.La fecha que se definió para aprovechar los beneficios y viajar será entre el 24 de mayo y el 30 de junio de este año, y según se difundió, son los meses que históricamente tienen la menor actividad turística del año.Para obtener el 50% de reintegro en forma de crédito, las compras de servicios turísticos deberán realizarse entre el miércoles 19 y el martes 25 de abril. Luego, ese dinero podrá ser utilizado en nuevas compras en el sector a partir de la fecha del viaje, y hasta el 31 de octubre de 2023. Se indicó que, como en las ediciones anteriores, el reintegro será del 70% para las personas afiliadas al PAMI.El período para viajar será corto, comparado con los anteriores, pero alcanzará dos fines de semana largos.Se podrá viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio de 2023, lo que comprende los siguientes fines de semana largos de cuatro días:- Jueves 25 al domingo 28 de mayo por el feriado de la Revolución de Mayo y un día como feriado con fines turísticos- Sábado 17 al martes 20 de junio por tres feriados: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17), feriado con fines turísticos (19) y el paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (20)El monto máximo que se reintegrará será de $70.000. Es decir que, para recibir el 50% de devolución, se podrá gastar como máximo $140.000. Las compras inferiores a los $1.000 no serán consideradas para la devolución, mientras que se podrá solicitar el beneficio a partir de un gasto de $10.000 en una o más compras turísticas.Al respecto, se especificó en el Boletín Oficial que una vez superada la cifra de $70.000, "ya no podrá volver a generar crédito ni beneficio".Se aclaró que, aunque la fecha definida para hacer las compras es desde el miércoles 19 hasta el martes 25 de este mes, habrá tiempo de cargar los comprobantes hasta el 28, o hasta que se alcance el presupuesto destinado para esta edición del programa.El costo de emisión y envío es de $420,00 + IVA y se descuenta automáticamente del saldo de la tarjeta. En el caso de tener una tarjeta de ediciones anteriores, se puede volver a utilizar.Hay que ir a la sucursal del Banco Nación informada en el formulario de registro del Programa. El correo hace dos visitas al domicilio y deja un aviso para programar una tercera. Después de cuatro días hábiles, si no hay respuesta, la tarjeta se deriva a la sucursal de radicación.En el caso de pérdida o robo de la tarjeta, se deberá llamar a Ticket Nación al 0810-666-4803 para solicitar una nueva. Luego hay que retirarla personalmente en el Banco y activarla llamando al teléfono que figura al dorso de la tarjeta.El crédito que se otorga en la tarjeta va a estar disponible a partir de la fecha de los viajes o la prestación de los servicios. El mismo se puede gastar en los distintos rubros y actividades del sector turístico como: alojamiento, gastronomía, compra de productos, transporte, alquiler de equipos, entradas a museos y parques de cualquier parte del país.Siempre se puede consultar el saldo llamando al Centro de Atención Telefónica de MasterCard al 0800-333-4402 o al de Visa al 0810-222-7342. Otra opción es ver el saldo y los movimientos desde el sitio web de MasterCard, Visa o a través de la App de Banco Nación.