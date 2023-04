Proteccionistas están preocupados por animales trasladados a santuario en Colón

Traslados desde ex zoo Yastay al santuario de Colón

En tanto la fundación del Santuario anunciaba para los próximos días, un nuevo traslado desde La Rioja: Gina y Xelem, dos ligresas que habitaban el ex Zoo de La Rioja, nacidas cautiverio en el año 2014, serán los nuevos ejemplares que se sumarán a los ya ubicados.Tras varias gestiones de los proteccionistas, en junio de 2022, se presentó una inspección de la brigada de control ambiental, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 22.421 bajo el acta DIN Nº 964/2022.Según el informe elaborado en esa oportunidad,En la inspección se alertó sobre el hecho de no poseer información de lo sucedido y de carecer de historia clínicas o certificados de necropsias, una falencia en el manejo sanitario de los animales del predio. También se remarcaron irregularidades y se iniciaron actuaciones sumariales por infringir las normativas vigentes.Señalaron que el santuario no está relevando el “plantel de ejemplares vivos, conforme artículo 4° de la Resolución Nº 170/21”, por lo que no se sabe cuántos de los animales trasladados allí resultaron muertos. Uno de los hechos que resaltaron fue que al querer verificar sobre el estado de 8 monos tití trasladados allí, solo uno de ellos se encontraba con vida, mientras que pudieron encontrar 2 cadáveres sin certificados de necropsia, les aseguraron que 2 habían sido capturados por aves rapaces y sobre los tres ejemplares restantes, el presidente de la institución, Juan Manual Pacott, declaró no saber qué había sucedido con ellos, resumióLas características del lugar lo configuraron como el destino ideal para los dos búfalos de agua del Yastay, que junto a un yacaré fueron trasladados en 2020. Como era de esperar, los búfalos se adaptaron rápidamente justamente porque este es un lugar ideal para este tipo de especie, ya que para su vida requieren poca atención del humano mientras tengan agua y vegetación herbácea de libre disponibilidad.En las redes sociales del sitio se mostraba a los búfalos, pero los animalistas sabían que el desafío central de dicho traslado era Coco, un yacaré que nunca estuvo con otros de su misma especie, desde bebé vivió en una pileta de cemento y fue dependiente de sus cuidadores de forma permanente.En un video de difusión se observaba que Coco ingresó directamente a una cava y al notar la ausencia de un protocolo de rehabilitación empezaron a consultar al municipio por el estado del animal. Los ambientalistas destacan que no es un detalle menor que en el informe del Ministerio de Ambiente de 2022 entre todos los animales observados no se menciona al yacaré. Y como se denuncia que no pudieron ver la planilla rubricada del plantel de animales vivos, ni el libro foliado en el cual se consignen las novedades relacionadas con los movimientos diarios de ejemplares, es todo un misterio qué sucedió con “Coco” tras su traslado en 2020 desde el ex zoológico Yastay de La Rioja.En 2021 se realizaron dos traslados más, en abril llevaron 14 tortugas (terrestres y de agua) y posteriormente, en julio trasladaron 12 ciervos dama, dos suris, dos monos carayás y una burra, todos al mismo santuario y en diciembre anunciaron el convenio para mandar al mismo lugar a los grandes felinos (leones, tigres, ligres y pumas) y los osos pardos (en ese momento eran dos, actualmente queda sólo uno). Esto llamó la atención de los proteccionistas quienes advierten que no existen en el mundo santuarios multiespecies y que no existía en Argentina un espacio en condiciones para el traslado de grandes felinos. Es por ello que empezaron a indagar sobre las características del lugar al que se trasladaron ya 36 animales.