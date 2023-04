Vecinos denuncian que productor fumigó con glifosato al lado de sus viviendas

Habitantes de Tierra Alta, en Colonia Ensayo, denuncian que un vecino fumigó su campo con glifosato sin cumplir con las normativas vigentes. El hecho ocurrió una semana atrás y realizaron la exposición en la comisaría de la localidad, previo a hacer una presentación en la provincia.Ximena, una de las damnificadas, quien vive en el lugar desde principios del año pasado, contó que al momento de mudarse ya hubo un hecho similar, tras el cual los vecinos hicieron también una denuncia y luego de asistir a una mediación acordaron una serie de medidas para que quienes residen en la zona se vean afectados lo menos posible por la aplicación de sustancias químicas en el predio rural lindante con sus casas, contemplando en primer término lo establecido por la ley 6.599, que en su artículo 8º establece que “toda persona que decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”.“Estamos a una calle de distancia del campo de este productor, entonces cuando fumiga, nos fumiga a nosotros. Todo el viento viene hacia nuestro lado y esto tiene efectos en nuestra salud. Hoy, por ejemplo, estoy con broncoespasmo, mi hijo también, hay vecinos que están con rinitis aguda por estar expuestos a las fumigaciones”, señaló la mujer, quien subrayó que el loteo donde vive está aprobado por la provincia, enmarcado en un programa de expansión territorial de Colonia Ensayo.En este contexto, remarcó: “La ley dice que el productor no puede fumigar a menos de 50 metros de un caserío. Él se excusa en que es productor de toda la vida en la zona, pero antes solo producía alfalfa, alimento para animales. El señor no tiene en cuenta que los derechos humanos no se pierden por llegar unos antes y otros después, y el derecho a la salud es un derecho humano universal, protegido por organizaciones nacionales e internacionales en todo el mundo y en este lugar se está vulnerando”“Yo compré el lote en 2017 y él en 2019 instaló un silo en el frente del barrio, que no tiene una distancia ni de tres cuadras, y los silos por reglamentación tiene que estar a 500 metros de cualquier poblado porque la semilla que está ahí adentro está en tratamiento con químicos; eso ventila y continuamente está largando una cascarilla que nosotros la respiramos y respiramos veneno”, añadió.Los primeros inconvenientes se generaron hace poco más de un año y al respecto, contó: “Hace un año vivo ahí. Me mudé en febrero de 2022 y se hizo la primera fumigación en ese momento en la total ilegalidad, porque el productor no tenía un ingeniero agrónomo a cargo de la aplicación, como indica la ley; que también establece que la distancia de fumigación no puede ser inferior a 50 metros de caseríos, que entre las condiciones climáticas para realizarla deben contar con una humedad inferior al 70%, y el viento menor a los 10 kilómetros por hora y siempre en sentido contrario al barrio. Además, se debe presentar la receta agronómica tanto en la página de Agricultura de la provincia como en la comisaría y en la comuna de Colonia Ensayo”.Al hacerse la fumigación en estas condiciones, los vecinos del lugar se movilizaron, llamaron a la policía y se pusieron en contacto con un ingeniero agrónomo que los asesoró para gestionar la denuncia también con autoridades de la Secretaría Agricultura de la provincia. “El director general de Agricultura, Carlos Toledo, fue el mediador en una reunión que tuvimos con un ingeniero que consiguió el productor ante la denuncia que hicimos. Después de eso tuvo que pagar una multa, registrar su mosquito fumigador y contratar un ingeniero. Y acordamos las medidas de convivencia: que él iba a fumigar, porque la ley se lo permite si lo hace a más de 50 metros de nosotros, que iba a colocar una estaca para demarcar esta distancia dentro de su campo, y un banderín para que nosotros pudiéramos corroborar la dirección del viento cuando él hiciera su fumigación. Hasta ahí todo bien, él cosechó, volvió a sembrar y demás”, refirió.Un paso primordial para cuidarse ante una fumigación es el aviso de cuándo será, y sobre este punto, explicó: “La alerta es fundamental, porque a pesar de que a nosotros nos afecta igual que fumigue, porque estamos muy cerca, al menos nos da la posibilidad de meternos en nuestras casas y cerrar todo. Una vez que fumigan, nosotros nos quedamos adentro con nuestros hijos un tiempo más para que termine de caer todo en la superficie y una vez que eso pasa, tenemos que limpiar todo para no contaminarnos. Es una locura”.No obstante, el último 5 de abril, cuando al productor le tocaba nuevamente hacer una aplicación de glifosato, según aseguró Ximena, no cumplió con los protocolos. Sobre este punto, comentó: “Nos dan la alerta, avisando que van a fumigar el 5 de abril. Presentaron la receta agronómica en la comisaría, como se debe, y lo iba hacer un ingeniero. Lo que ocurrió es que no estaban dadas las condiciones climáticas porque el día anterior había llovido, y eso es algo que ellos no pueden manipular, así que pausaron el alerta y dijeron que lo iban a hacer el lunes siguiente. Pero como se venía el fin de semana largo y el productor quería llevarse su máquina fumigadora a unos campos que tiene en el norte, le entró una urgencia personal y decidió hacerlo igual y sin dar la alerta”.“Estábamos caminando y empezamos a sentir el olor fuerte a químicos. Los que somos alérgicos enseguida empezamos a sentir molestias para respirar. Lo llamé al ingeniero y le pregunté si estaban fumigando y no estaba ni enterado que se estaba realizando esta aplicación. Automáticamente se caen todos los acuerdos de convivencia, porque el ingeniero no estaba en el lugar y además no estaban dadas las condiciones climáticas para que fumiguen”, lamentó la mujer.Ximena comentó que llamó a la policía, ya que la denuncia es el primer paso que debe cumplimentar para “hacer luego una denuncia en la página de alerta fitosanitaria en la Secretaría de Agricultura” y contó: “Sí o sí tengo que tener esa exposición policial. Lo que pasó es que al llegar la policía, no me querían tomar”.Primero le dijeron que tenía que ir a Paraná, también que el ingeniero conocía del tema y ella no, entre otras excusas, hasta que finalmente pudo hacer valer su derecho. Sin embargo, su anhelo es vivir en un ambiente sano, sin ver afectada su salud ni la de su familia por este tipo de hechos, y lamentó: “La Provincia cobra una multa, que es insignificante para los productores; a la provincia le conviene que denunciemos y recaudar; y el agricultor hace su negocio y le conviene pagar y no perder su lote de producción. Esto se repite y nosotros somos los perjudicados, al precio de nuestra salud. Somos más de 100 personas que vivimos ahí, más todas las que van los fines de semana, y hay muchos niños”.En este marco, analizó: “El estar expuesto a las fumigaciones impacta en el metabolismo y uno puede empezar a desarrollar hipotiroidismo, diabetes, asma. Si uno tiene enfermedades sistémicas de base se pueden profundizar, y aparecen otras como alergias, broncoespasmos, esterilidad en adolescentes que están en desarrollo, chiquitos con asma, casos oncológicos. Al estar expuestos a estas condiciones más de cinco años es probable que empiezan a aparecer todas estas enfermedades masivamente”.Por último, reflexionó: “Compramos buscando un lugar con naturaleza y demás, en un loteo que la provincia aprobó, favoreciendo el desarrollo urbano. Cuando nos preguntan si no sabíamos que estábamos al lado de un campo que podían fumigar, la verdad es que no. Son cuestiones técnicas que debieron ser previstas antes de poner a la venta los lotes porque una persona común no tiene por qué conocerlas. Y esta no es una toma de tierras, es un proyecto de urbanización que está dentro de un programa de expansión territorial de Colonia Ensayo”