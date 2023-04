Frente frío se desplaza en el país y prevén temperaturas inferiores a normales

Nuevo sistema frontal frío

Temperaturas inferiores a 10 grados

La mañana de sábado se presentó muy fría y algo nubosa en toda la región. Sin embargo se espera que para este mediodía la temperatura vaya mejorando y , en Paraná y alrededores, la máximas rondarán en los 22°.En este marco, para el domingo se espera un panorama similar y eSegún confirmó a Elonce el meteorólogo, Alejandro Gómez, El domingo "cuando el sistema de alta presión se corra hacia la zona del Océano Atlántico el viento del este volvería a hacerse presente en nuestra zona.Por eso, las temperaturas descenderían un poco, posiblemente a no más de 22 grados".Una nueva zona frontal fría está desplazándose de manera lenta este fin de semana desde el norte patagónico hacia la zona central, "favoreciendo distintas áreas de precipitaciones, aunque destacando que en general serían lluvias de leve a moderada intensidad, pero no tormentas de relevancia", confirmó el meteorólogo Christian Garavaglia.Además,, sin previsión de tormentas de importancia.En teste sentido, el especialista informó que por la Patagonia el lunes ingresará un nuevo refuerzo de aire frío, no tan significativo como el importante frente de comienzos de esta semana pero queDurante el lunes, se registrarán lluvias y nevadas en la porción centro-sur de la Patagonia.Para el martes, el aire frío estaría alcanzando la zona central de Argentina, y esto vendría acompañado de nuevas lluvias y chaparrones sobre zona central del país, incluso no descartando algunas tormentas sobre Cuyo o Córdoba.El aire frío se irá extendiendo por el centro y norte de Argentina para mediados de semana, y habrá que estar atentos a la chance de nuevas heladas matinales en las provincias centrales.Para Entre Ríos,l" que podría generar algunas precipitaciones dijo GómezY adelantó que el. Aclaró al respecto que es baja la probabilidad de que haya heladas, dado que para que esto se produzca la temperatura ambiente "debe ser de menos a cuatro grados, lo que haría que en el suelo haya cero grados".