Llegan a 32 las muertes de personas con dengue: en qué provincias se produjeron

El total de decesos de personas con diagnóstico de dengue llegó a 32. La cifra supera el registro de 2020, cuando la cantidad de muertes había sido 26.El mapa de las víctimas fatales en el país está distribuido de la siguiente manera:, cuando el viernes por la noche se publicó el último Boletín Epidemiológico Nacional, el Ministerio de Salud contabilizaba hasta entonces 14 muertes.Para que los mosquitos desaparezcan se necesitan bajas temperaturas sostenidas en el tiempo, mientras que durante el otoño las oscilaciones térmicas son aliadas del mosquito. Pese a la ocurrencia de algunos días más fríos que otros, el vector puede sobrevivir.El infectólogo Pablo Bonvehí esto se da porque “por un lado hay una extensión del vector, alcanza a más lugares y hay más mosquitos” y sumó otro elemento que de cara al futuro resulta inquietante.La cifra acumulada de muertes hasta el momento y el incremento de casos graves de dengue, según explica Bonvehí, estaría vinculada a las anteriores epidemias fuertes del pasado reciente. De alguna manera,Por último, en declaraciones a, Bonvehí añadió un tercer elemento: "A todo eso hay que sumarle la situación socioeconómica que hace que la gente le preste menos atención a los cuidados de la salud y no tome las precauciones que hay que tomar para evitar la picadura del mosquito".Por ahora, la única herramienta para hacerle frente a la epidemia en Argentina es la responsabilidad personal, y que tanto desde campañas nacionales como provinciales se repite con insistencia. Esto es, básicamente, no acumular agua en recipientes en las viviendas, para que el mosquito no se pueda reproducir. El otro elemento clave que encaja en la misma lógica es el uso de repelente.Luego hay otras herramientas ya más sofisticadas que no están disponibles en Argentina. Son las dos vacunas que existen contra el dengue, una que ya fue aprobada por la ANMAT en 2020 -sin stock en el país, en la región sólo la tiene Paraguay- y otra más nueva, recientemente autorizada en Brasil, que sigue a la espera de que el organismo sanitario argentino le dé el visto bueno.